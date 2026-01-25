Bundesliga-Aufsteiger TSV Flacht wird beim Tabellenzweiten VfB Suhl in nur 54 Minuten mit 3:0 (25:13, 25:7, 25:7) abgefertigt. Nun steht die Aufarbeitung des schwachen Auftritts an.
Es gibt im Sport verschiedene Arten von Niederlagen. Das 1:3 der Binder Blaubären beim USC Münster war eine, die Mut machte, weil beim Erstliga-Neuling viel funktionierte. Das 0:3 der TSV-Frauen beim VfB Suhl dagegen war eine, die auch die Optimisten rund um die Blaubären erschreckte, weil sämtlichen Volleyball-Anforderungen nicht erfüllt worden waren.