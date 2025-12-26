Volleyball-Bundesliga: Gelingt Allianz MTV Stuttgart die perfekte Vorrunde?

Die Stuttgarter Volleyballerinnen treffen im Top-Duell auf den zweitplatzierten SSC Schwerin. Sie peilen den zehnten Sieg im zehnten Spiel an – und arbeiten an ihrer Weiterentwicklung.

Die Scharrena ist ausverkauft, die Erwartungen sind hoch – wie auch die Ansprüche an sich selbst. „Die Leute, die ein Ticket bezahlt haben, haben es verdient, dass wir gut spielen“, sagt Konstantin Bitter, der Trainer von Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart, vor dem Top-Duell gegen den SSC Schwerin an diesem Samstag (17.30 Uhr), „entsprechend gut haben wir uns vorbereitet.“

Nur 54 Stunden hatten die Spielerinnen des Spitzenreiters über Weihnachten frei, am Donnerstagabend wurde bereits wieder trainiert. „Ansonsten wäre die Vorbereitung auf die Partie zu kurz gewesen“, erklärt der Coach, „unser Job bringt es mit sich, dass wir auch an Feiertagen arbeiten müssen. Das ist unser Leben.“

Die Tabellenkonstellation ist „eine Bonus-Motivation“

Derartige Einschränkungen sind deutlich leichter zu ertragen, wenn es gut läuft. Bei Allianz MTV Stuttgart funktioniert bisher alles perfekt. Gegen den Tabellenzweiten aus Schwerin geht es um den zehnten Sieg im zehnten Spiel und folglich um eine makellose Vorrunde – auch wenn der Coach dies nicht auf dem weihnachtlichen Wunschzettel stehen hatte. „Diese Zwischenbilanz ist nicht wichtig. Sie ist keine Basis-, sondern höchstens eine Bonus-Motivation“, erklärt Konstantin Bitter, „viel wichtiger für uns ist, hungrig zu bleiben und uns nicht auf unserer komfortablen Situation auszuruhen. Wir tun gut daran, hart an unserer Weiterentwicklung zu arbeiten. Wir haben noch mehr Potenzial.“

Muss verletzungsbedingt pausieren: Leilani Slacanin. Foto: Baumann

Fehlen wird gegen den SSC Schwerin Leilani Slacanin. Die 17-jährige Außenangreiferin hat sich in der vergangenen Woche im Training ein Band im Fußgelenk gerissen, wird einen Monat lang ausfallen.