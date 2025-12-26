Volleyball-Bundesliga: Gelingt Allianz MTV Stuttgart die perfekte Vorrunde?

Die Stuttgarter Volleyballerinnen treffen im Top-Duell auf den zweitplatzierten SSC Schwerin. Sie peilen den zehnten Sieg im zehnten Spiel an – und arbeiten an ihrer Weiterentwicklung.
Die Scharrena ist ausverkauft, die Erwartungen sind hoch – wie auch die Ansprüche an sich selbst. „Die Leute, die ein Ticket bezahlt haben, haben es verdient, dass wir gut spielen“, sagt Konstantin Bitter, der Trainer von Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart, vor dem Top-Duell gegen den SSC Schwerin an diesem Samstag (17.30 Uhr), „entsprechend gut haben wir uns vorbereitet.“