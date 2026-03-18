Volleyball Bundesliga: Chefcoach Manuel Hartmann verlängert vorzeitig Vertrag beim TSV Flacht

Nach der Bundesliga-Premiere verlängert der TSV Flacht mit Manuel Hartmann, der das Team professionalisieren soll. „Wir müssen fünf Positionen neu besetzen“, sagt der Trainer.

Die Binder Blaubären TSV Flacht haben ihre Bundesliga-Premierensaison als bester Aufsteiger beendet – Grund genug, den Vertrag mit Chefcoach Manuel Hartmann vorzeitig bis 2029 zu verlängern. Dem 39-Jährigen kommt nun die Aufgabe zu, das Team zu professionalisieren und zu verstärken. „Auf uns sind Spielerinnen zugekommen, bei denen wir uns wahrscheinlich nicht getraut hätten, sie anzusprechen“, sagt er.

Herr Hartmann, Glückwunsch zum inoffiziellen Titel für die Blaubären „bester Aufsteiger“ – nun wurde Ihr Vertrag verlängert. Wie lange bleiben Sie dem TSV Flacht erhalten?

Der erste Vertrag lief bis Saisonende 2026/2027 und der wurde um zwei weitere Jahre bis zum Saisonende 2028/2029 verlängert. Die Gespräche haben aber nicht erst nach dem letzten Spiel begonnen, das liegt einige Zeit zurück.

Das zeugt von großem Vertrauen.

Dass wir uns schon länger einig sind, ist für mich natürlich ein gutes Gefühl. Gerade das letzte Spiel, wo wir gezeigt haben, dass wir mit Dresden mithalten und zwei Sätze gewinnen können, belegt, dass die Entwicklung der Mannschaft passt.

Das Gespräch dauerte nicht lange

Die Verhandlungen waren daher vergleichsweise kurz, oder?

Es genügte ein Nachmittag. Ich würde mal sagen, sie hatten die Dauer eines ausgedehnten Mittagessens.

Das heißt, da muss nicht eigens noch ein Jurist oder Berater drüber schauen.

Der Vertrag ist im Gesamtumfang sehr überschaubar. Da stehen mein Auftrag, mein Gehalt und ein paar weitere Kleinigkeiten drin.

Mit der Kontinuität beim Cheftrainer ist der Anker gesetzt, nun soll die Mannschaft professionalisiert werden.

Ich sehe die Schritte, die wir nächstes Jahr machen werden. Auch bei anderen Themen sind die Gespräche sehr weit fortgeschritten – die Wirtschaftlichkeit, die Strukturen, das Trainingsvolumen ...

Kapitänin Frauke Neuhaus wurde von Nick Binder, Vertreter des Namenssponsors, als beste Spielerin des TSV Flacht der Saison ausgezeichnet. Foto: Andreas Gorr

... und die Verpflichtung von Neuzugängen, die keinen Job mehr haben und maximal ein Studium verfolgen, damit auch morgens trainiert werden kann.

Bei den neuen Spielerinnen sind die meisten Gespräche schon sehr weit und die Verträge unterschriftsreif.

Wie viele neue Spielerinnen tragen künftig das Blaubären-Trikot?

Wir müssen fünf Positionen neu besetzen, wir haben ja vermeldet, dass vier Spielerinnen aufhören. Bei den fünf Positionen sind wir bei dreien ziemlich weit, die vierte Position ist einigermaßen gesichert – es gibt lediglich eine Position, auf der wir noch auf der Suche sind und noch keine Kandidatin haben, wo wir sagen: Das wird passen.

War die Suche einfacher, da die Blaubären in der Rückrunde einen Aufwärtstrend gezeigt haben und als bester Aufsteiger aus der Saison gegangen sind?

Die Gespräche haben schon vor dem Sieg über Borken und dem Spiel in Dresden begonnen, da war noch nicht klar, dass wir bester Aufsteiger sein würden. Aber tatsächlich sind Spielerinnen auf uns zugekommen, bei denen wir uns wahrscheinlich nicht getraut hätten, sie anzusprechen. Solche, die schon einiges an Bundesliga-Erfahrung bei etablierten Teams gesammelt haben. Das gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir schon so weit sind, dass wir für solche Spielerinnen infrage kommen. Da machen wir einen Schritt nach vorne, was den Kader angeht.

Der TSV Flacht hat seinen Namen offenbar ordentlich aufpoliert im Vergleich zu vor einem Jahr.

Natürlich hilft eine gute Platzierung, aber auch die gesamte Stimmung im Club sowie in der Halle bei den Heimspielen. Jedes Team hat einmal bei uns gespielt, und ich bin mir sicher, dass das in der Szene weitererzählt wurde. Da kennt ja jeder irgendwie jeden beziehungsweise jeder kennt irgendwen, den man fragen kann: Wie läuft es in Flacht? Es gab wohl eine gute Mund-zu-Mund-Propaganda, bei der transportiert wurde, dass das bei uns eine echt coole Sache ist. Das macht einen Club attraktiv und es uns leichter, Spielerinnen anzusprechen, die noch etwas über unserem aktuellen Niveau stehen.

Vor der Saison wurde nicht selten geunkt, die drei Aufsteiger würden womöglich keinen einzigen Satz gewinnen.

Es gab einige Skeptiker, wenn ich mich an Kommentare aus dem einen oder anderen Forum oder Chat erinnere. Diese Stimmen wurden Lügen gestraft – nicht nur von uns, auch der ETV Hamburg und die Volleys Borken haben die Etablierten gefordert. Borken hat SW Erfurt geschlagen, wir besiegten Wiesbaden und hatten Dresden am Limit. Das ist ein gutes Zeichen, wirklich sportlich angekommen zu sein.

Gegen Mitaufsteiger Volleys Borken gelang den Blaubären mit Hanne Binkau (li.) im letzten Heimspiel der Saison ein 3:1-Erfolg. Foto: Andreas Gorr

Wenn nun Vollprofis und Spielerinnen, die einem Job nachgehen, im Team stehen – muss man da nicht eine Grüppchenbildung befürchten?

Das glaube ich nicht, die Situation hatten wir dieses Jahr schon. Wir hatten einen Großteil Spielerinnen, die zum normalen Training nicht viel extra machen konnten, und vier, fünf, die zumindest einmal am Vormittag trainiert haben. Was nun der Standard bei uns werden soll, ist, dass wir an drei Terminen am Vormittag betreutes Athletiktraining und an zwei Terminen zusätzliches Balltraining machen. Das wollen wir zweimal die Woche anbieten plus die vier Termine am Abend. Wir werden nächste Saison vielleicht vier Spielerinnen haben, die das weiter nebenbei machen. Das heißt, wir verschieben ein kleines bisschen die Gewichtung von ein paar Profis hin zu mehr Profis. Das ist ja der Plan, Jahr für Jahr, mehr und mehr in den Profibereich zu kommen.

Wie bilden Sie sich weiter? Woher erhalten Sie Anregungen für Ihre Arbeit?

Es hat sehr viel mit Learning by doing zu tun. Ich nehme die Eindrücke auf bei dem, was wir dieses Jahr gemacht haben und registriere, was klappt und was nicht. Dann fange ich zu recherchieren an. Ich gehe online und suche nach Mustern und Situationen aus der Sportpsychologie, der Soziologie, je nach Thema. Man kann die KI nach Tipps fragen, man weiß, wo man was Einschlägiges findet im Netz oder der Literatur. Und dann probiere ich aus, was klappt.

Offensichtlich hat das in Summe gut funktioniert.

Das Gute ist, mit fast 20 Jahren Erfahrung im Trainergeschäft hat man schon einiges ausprobiert. Man erinnert sich, wie ein anderer Trainer die Situation gelöst hat, beispielsweise Felix Koslowski, mit dem ich als Co-Trainer beim SSC Palmberg Schwerin gearbeitet habe. Und dann war ich auch bis zu meinem Engagement beim TSV Flacht sieben Jahre Bundestrainer im deutschen Nachwuchs. Da ist ja einiges an Potenzial und Erfahrung vorhanden.