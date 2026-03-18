Volleyball Bundesliga: Chefcoach Manuel Hartmann verlängert vorzeitig Vertrag beim TSV Flacht

Nach der Bundesliga-Premiere verlängert der TSV Flacht mit Manuel Hartmann, der das Team professionalisieren soll. „Wir müssen fünf Positionen neu besetzen“, sagt der Trainer.
Die Binder Blaubären TSV Flacht haben ihre Bundesliga-Premierensaison als bester Aufsteiger beendet – Grund genug, den Vertrag mit Chefcoach Manuel Hartmann vorzeitig bis 2029 zu verlängern. Dem 39-Jährigen kommt nun die Aufgabe zu, das Team zu professionalisieren und zu verstärken. „Auf uns sind Spielerinnen zugekommen, bei denen wir uns wahrscheinlich nicht getraut hätten, sie anzusprechen“, sagt er.