1 Erster Neuzugang der Blaubären für die Bundesliga-Saison: Hanna Kögler (re.) kommt vom italienischen Zweitligisten Olbia. Foto: IMAGO/HMB-Media

Die Volleyball-Bundesliga ist kein Wunschkonzert – das erste Heimspiel des Neulings ist Mittwoch, was Manager Michael Kaiser mit einem bittersüßen Grinsen quittiert.











Auftakt in Thüringen für die Binder Blaubären des TSV Flacht in der Bundesliga: Der Aufsteiger tritt bei seiner Liga-Premiere am 11. Oktober (18.30 Uhr) bei Schwarz-Weiß Erfurt an. Im ersten Heimspiel in der Bärenhöhle in Weissach wird am Mittwoch, den 15. Oktober (19.30 Uhr), der USC Münster zu Gast sein.