Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV überrollt Aufsteiger

1 Diagonalangreiferin Pauline Martin (Mitte) glänzte mit 21 Zählern für Allianz MTV. Foto: Baumann

Die Stuttgarter Volleyballerinnen bezwingen im ersten schwäbischen Bundesliga-Derby die Blaubären Flacht mit 3:0.











Auf dem Feld war es eine klare Angelegenheit, doch auf den Rängen hielten die rund 300 mitgereisten Flachter Fans stimmlich mit den Allianz-Anhängern unter den 2122 Besuchern in der fast ausverkauften Scharrena problemlos mit. Sie feierten ihre Mannschaft, obwohl die Partie nach nur 60 Minuten Spielzeit zu Ende war und Allianz MTV Stuttgart mit 3:0 (25:8, 25:12, 25:18) im sechsten Saisonspiel den sechsten Sieg ohne Satzverlust geschafft hatte und damit seine makellose Bilanz wahrte.