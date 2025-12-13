Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart weiter mit weißer Weste

Die Stuttgarter Volleyballerinnen siegen auch beim VC Wiesbaden mit 3:0 und bleiben ohne Satzverlust unangefochtener Spitzenreiter der Bundesliga.
Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart bleiben auch nach dem achten Saisonspiel in der Bundesliga ohne Punkt- und Satzverlust. Nur drei Tage nach dem emotionalen 3:0-Sieg im Pokal-Halbfinale gegen den SSC Schwerin setzte sich die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter auch beim Tabellensiebten VC Wiesbaden nach 72 Minuten Spielzeit mit 3:0 (25:22, 25:20, 25:18) durch und bleibt weiter unangefochtener Tabellenführer.