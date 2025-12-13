Volleyball-Bundesliga: Allianz MTV Stuttgart weiter mit weißer Weste

Die Stuttgarter Volleyballerinnen siegen auch beim VC Wiesbaden mit 3:0 und bleiben ohne Satzverlust unangefochtener Spitzenreiter der Bundesliga.

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart bleiben auch nach dem achten Saisonspiel in der Bundesliga ohne Punkt- und Satzverlust. Nur drei Tage nach dem emotionalen 3:0-Sieg im Pokal-Halbfinale gegen den SSC Schwerin setzte sich die Mannschaft von Trainer Konstantin Bitter auch beim Tabellensiebten VC Wiesbaden nach 72 Minuten Spielzeit mit 3:0 (25:22, 25:20, 25:18) durch und bleibt weiter unangefochtener Tabellenführer.

„Es war superschwer, weil wir auch ein bisschen personell rotiert haben. Aber die Mannschaft war fokussiert und hat die Herausforderung als Team gut gelöst“, zeigte sich Coach Bitter zufrieden.

Pauline Martin macht 17 Punkte

Der VC Wiesbaden hielt die ersten beiden Sätze mit großem Kampfgeist lange offen, doch in der Schlussphase der beiden Durchgänge blieb Allianz MTV Stuttgart hoch konzentriert und setzte sich am Ende jeweils souverän durch. Im dritten Satz führte eine starke Aufschlagserie von Lucia Varela Gomez zu einer vorentscheidenden 18:13-Führung und am Ende sechs Matchbällen, von denen die Gäste gleich den ersten nutzten. Diagonalangreiferin Pauline Martin kam auf 17 Punkte und wurde zur wertvollsten Spielerin gewählt.

Zum vorletzten Hinrundenspiel ist Allianz MTV Stuttgart am nächsten Samstag beim USC Münster zu Gast.