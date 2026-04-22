Volleyball: Barock Volleys MTV Ludwigsburg holen stärksten Angreifer der Liga

Der Kader des Volleyball-Bundesligisten nimmt Form an: Vom Konkurrenten ASV Dachau kommt nicht nur Coach Patrick Steuerwald, sondern auch ein herausragender Diagonalangreifer.
Die Barock Volleys MTV Ludwigsburg haben auch deshalb eine herausragende erste Saison in der Bundesliga gespielt und die Play-offs erreicht, weil Nyherowo Omene voll eingeschlagen hat. Der Diagonalangreifer aus den USA war der zweitbeste Punktesammler der Liga und rückte derart in den Fokus, dass er nicht zu halten war. Ihn zu ersetzen, gehörte zu den schwierigsten Aufgaben für Sportdirektor Michael Dornheim – der dann aber einen echten Coup gelandet hat.