Volleyball: Barock Volleys MTV Ludwigsburg holen stärksten Angreifer der Liga

Der Kader des Volleyball-Bundesligisten nimmt Form an: Vom Konkurrenten ASV Dachau kommt nicht nur Coach Patrick Steuerwald, sondern auch ein herausragender Diagonalangreifer.

Die Barock Volleys MTV Ludwigsburg haben auch deshalb eine herausragende erste Saison in der Bundesliga gespielt und die Play-offs erreicht, weil Nyherowo Omene voll eingeschlagen hat. Der Diagonalangreifer aus den USA war der zweitbeste Punktesammler der Liga und rückte derart in den Fokus, dass er nicht zu halten war. Ihn zu ersetzen, gehörte zu den schwierigsten Aufgaben für Sportdirektor Michael Dornheim – der dann aber einen echten Coup gelandet hat.

Denn auf Nyherowo Omene (356 Zähler in der Hauptrunde) folgt der einzige Spieler, der noch erfolgreicher war: Marius Büchi (25) machte für den ASV Dachau 406 Punkte und hatte dabei eine herausragende Angriffsquote von fast 50 Prozent. „Wir sind sehr glücklich, dass der punktbeste Spieler der vergangenen Saison zu uns kommt und sich in Ludwigsburg weiterentwickeln will“, sagt Michael Dornheim, „Marius Büchi passt perfekt in unser Konzept und wird viel Power im Angriff und Aufschlag in unser Spiel bringen.“

Büchi: „Mich hat es nach Ludwigsburg gezogen“

Interessant an der Verpflichtung ist auch, dass sich Marius Büchi und der neue Ludwigsburger Cheftrainer bestens kennen: Patrick Steuerwald wechselt ebenfalls vom ASV Dachau zu den Barock Volleys, er kennt folglich nicht nur die Stärken von Marius Büchi, sondern auch dessen Entwicklungspotenzial. Denn wie die Barock Volleys hat auch der Diagonalangreifer erst ein Jahr in der Bundesliga gespielt, zuvor war er der erfolgreichste Akteur des Zweitligisten TuS Kriftel. Klar ist schon jetzt: Mit seiner offensiven Durchschlagskraft wird der gebürtige Hesse eine zentrale Rolle im Angriffsspiel der Barock Volleys einnehmen. „Mich hat es nach Ludwigsburg gezogen, weil ich an der Seite von Patrick Steuerwald an meine Leistung der letzten Saison anknüpfen will“, sagt Marius Büchi zu seinem Wechsel, „ich freue mich auf das neue Umfeld und die neue Herausforderung.“

Die Verpflichtung von Büchi ist ein weiterer Beleg dafür, wie hoch die Ambitionen der Verantwortlichen in Ludwigsburg sind, die auch nächste Saison wieder den Einzug in die Play-offs schaffen wollen. Zuvor waren bereits die Verträge mit Kapitän Ben-Simon Bonin, Außenangreifer Tim Köpfli und Mittelblocker Jan Huber verlängert worden.