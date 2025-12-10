Volleyball: Allianz MTV Stuttgart überrascht sogar sich selbst

Dank einer herausragenden Leistung gegen den SSC Schwerin ziehen die Stuttgarter Volleyballerinnen mit dem zehnten 3:0-Sieg in Serie ins Pokal-Finale ein.
Wenn es läuft, dann gelingen sogar die verrücktesten Dinge. 10:11 lagen die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart im ersten Satz des Pokal-Halbfinales gegen den SSC Schwerin zurück, Zweifel an der eigenen Stärke kamen trotzdem nie auf. Der Favorit, der bis dahin alle neun Partien in der Bundesliga und im Pokal mit 3:0 gewonnen hatte, machte sechs Punkte in Serie – auch dank Melani Schaffmaster. Beim Stand von 15:11 zeigte die Zuspielerin eine spektakuläre Rettungsaktion mit dem Fuß, danach brachten die Stuttgarterinnen den Satz und das Spiel (25:15, 25:16, 25:19) mit einer herausragenden Leistung nach Hause. „Jetzt“, sagte Geschäftsführer Aurel Irion, „wollen wir den Pokal auch gewinnen.“