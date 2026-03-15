Volleyball: Allianz MTV für Play-offs gerüstet

1 Zufrieden mit seinen Frauen vom MTV: Trainer Konstantin Bitter Foto: Baumann/Hansi Britsch

Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart gewinnt das letzte Hauptrundenspiel bei den Frauen des SSC Palmberg Schwerin mit 3:2.











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Einen extrem spannenden Kampf um die besten Ausgangspositionen in den Play-offs hat der letzte Spieltag der Hauptrunde in der Volleyball-Bundesliga der Damen geboten. Klassenprimus Allianz MTV Stuttgart sorgte mit einem 3:2 (19:25, 25:23, 21:25, 25:12, 15:11)-Auswärtssieg beim SSC Palmberg Schwerin dafür, dass das Team aus Mecklenburg-Vorpommern noch auf den dritten Tabellenplatz zurückfiel, da der bisherige Dritte VfB Suhl durch einen 3:1-Erfolg in Aachen an Schwerin vorbeizog. Dresden blieb nach einem erstaunlich knappen 3:2 gegen den Aufsteiger Blaubären Flacht auf Rang vier. Zum ersten Play-off-Spiel erwartet Allianz MTV am Sonntag (16 Uhr) den Tabellenachten Schwarz-Weiß Erfurt.