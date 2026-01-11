Volleyball: Allianz-Frauen siegen souverän
Die Allianz-Frauen haben allen Grund zur Freude. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Volleyballerinnen aus Stuttgart bezwingen ETV Hamburg in nur 65 Minuten glatt mit 3:0.

Zwischen den beiden Auftritten im CEV-Pokal haben die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart auch die Pflichtaufgabe in der Bundesliga gegen ETV Hamburg souverän erledigt. Der Tabellenführer bezwang den Aufsteiger am Sonntagnachmittag vor 2156 Zuschauern in der Scharrena in nur 65 Minuten glatt mit 3:0 (25:9, 25:19, 25:17) und feierte damit im elften Saisonspiel den elften Sieg. Trainer Konstantin Bitter nutzte die Begegnung, um allen Akteurinnen Spielzeit zu geben, war am Ende aber nicht völlig zufrieden. „Es ist im zweiten und dritten Satz phasenweise unnötig eng geworden“, sagte er.

 

Im ersten Durchgang eingebrochen

Die Gäste hielten alle drei Sätze eine Zeit lang offen. Im ersten Durchgang brachen die Hamburgerinnen allerdings nach dem 13:9 ein, Eleanor Holthaus servierte zwölfmal in Folge von der Aufschlaglinie bis zum 25:9. Im zweiten und dritten Durchgang blieben die Hansestädterinnen bis zum 18:16 beziehungsweise 19:15 in Reichweite, zeigten am Ende aber Nerven. Zudem konnte Coach Bitter von der Bank immer wieder neue Qualität bringen. Insbesondere die Youngster Marie Steinhilber und Julia De Paula Viana wussten phasenweise zu gefallen.

Allianz MTV musste kurzfristig auf Yurika Bamba verzichten, die aus familiären Gründen nach Japan geflogen war. „Wir haben auch für sie gespielt“, meinte Libera Fabiana Mottis, die ihre erste Partie von Beginn an spielte und für zwei spektakuläre Rettungsaktionen Szenenapplaus bekam. „Wir hatten die bessere Abwehr und die bessere Bank“, lautete ihre Analyse.

 