Die Drittliga-Volleyballer sind nach dem Sieg gegen die TG Rüsselsheim auf Zweitliga-Kurs. Die 2. Bundesliga macht dem Verein weniger Sorgen als der Haushaltsplan der Stadt.
Na also, geht doch: Herbstmeister! Nach der 0:3-Klatsche beim Tabellenvierten SG Westerwald Volleys am Nikolaustag haben sich die Botnanger Volleyballer schnell wieder aufgerappelt, und am Samstagabend die TG Rüsselsheim in einer stark umkämpften Partie mit 3:1 (26:24, 25:21, 25:27, 25:20) geschlagen. Der langjährige Drittligist bleibt damit auf Kurs zweite Liga. Angeführt von Kapitän Lukas Beckebans, der als umsichtiger Zuspieler seine Angreifer äußerst variabel einsetzt, sei es Jascha Hommel oder Ferdinand Gerstenberger über die Mitte, Moritz Finke oder Moritz Zeitler auf Außen oder Felix Kerlein auf Diagonal. Letzterer war in der vergangenen Saison noch in der Oberliga unterwegs.