Volle Praxen und Kliniken: Grippewelle hat Stuttgart im Griff

Die aktuelle Grippewelle belastet Hausärzte und Kliniken in Stuttgart: Die Virusinfektion betreffe derzeit ungewöhnlich viele Kinder, vermeldet unter anderem das Klinikum Stuttgart.
Die Grippesaison ist im vollen Gange. Das zeigte sich schon gleich an den ersten Tagen nach der Winterpause über Weihnachten und Dreikönig, in der viele Praxen in Stuttgart und der Region geschlossen hatten: „Viele Kollegen berichten über eine erhöhte Zahl an Patientinnen und Patienten mit akuten Atemwegsinfektionen, darunter auch Influenza“, bestätigt der Hausärzteverband Baden-Württemberg.