Volle Kanne: Das Rezept von heute (7. August)
1
Hier ist das Rezept aus der heutigen Sendung. Foto: ZDF und Cape Rock

Hier finden Sie das Rezept aus der heutigen Folge von "Volle Kanne" zum Nachkochen.

Am 07. August 2025 wurde in der ZDF-Morgensendung „Volle Kanne“ wieder einmal gezeigt, wie kreativ und lecker die vegane Küche sein kann. Heute stand eine Pizza Bianca auf dem Programm: knuspriger Hefeteig, eine cremige Cashew-Soße statt Tomatenbasis und ein herzhafter Belag aus mariniertem Blumenkohl, veganem Reibekäse und frischen Kräutern. Wer Pizza liebt, aber auf tierische Produkte verzichten möchte, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Die Zubereitung ist unkompliziert, das Ergebnis überzeugt mit Aroma und Textur.

 

Zutaten für 4 Portionen

Teig

  • 250 ml handwarmes Wasser
  • 1 Würfel Hefe
  • 1 Prise Zucker
  • 300 g Weizenmehl (Type 405)
  • 100 g Hartweizengrieß
  • 2 EL Olivenöl
  • 1 TL Salz

Sauce

  • 1 Zwiebel
  • 1–2 Knoblauchzehen
  • 60 g Cashewkerne
  • 1 EL Weißweinessig
  • 220 ml Gemüsebrühe
  • Salz
  • Geräuchertes Paprikapulver
  • 10 ml Sojasauce
  • 1 unbehandelte Zitrone (Abrieb & Saft)
  • Thymian (gehackt)
  • 1–2 EL Hefeflocken
  • Etwas Öl zum Anbraten

Belag

  • ½ Kopf Blumenkohl
  • 50 ml Sojasauce
  • Chiliflocken
  • Rosmarin (gehackt)
  • 100–150 g veganer Reibekäse-Ersatz
  • Basilikum zum Garnieren

Zubereitung

  1. Hefe mit einer Prise Zucker in 250 ml handwarmem Wasser auflösen und etwas Olivenöl zugeben.
  2. Mit einem Teil des Mehls zu einem feuchten Vorteig verrühren und 15 Minuten gehen lassen.
  3. Grieß, restliches Mehl, Olivenöl und Salz zugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Abgedeckt gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.
  4. Für die Sauce die Zwiebel würfeln, in Öl anbraten, Knoblauch hineinreiben und kurz mitbraten.
  5. Cashewkerne zugeben, mit Essig ablöschen, Brühe hinzufügen und 10 Minuten köcheln lassen.
  6. Blumenkohl in kleine Röschen teilen, mit Sojasauce, Chiliflocken und Rosmarin marinieren. Mehrere Stunden oder über Nacht ziehen lassen.
  7. Teig in Kugeln portionieren und unter Spannung abdrehen, erneut abgedeckt ruhen lassen.
  8. Die Sauce mit Salz, Paprikapulver, Sojasauce, Zitronenabrieb und -saft sowie Thymian würzen. Hefeflocken zugeben und alles pürieren, anschließend erwärmen.
  9. Teig auf einer bemehlten Fläche rund ausrollen, dabei einen Rand formen. Mit Sauce bestreichen.
  10. Marinierten Blumenkohl verteilen, restlichen rohen Blumenkohl darüberreiben und Käseersatz streuen.
  11. Auf einem sehr heißen Pizzastein oder umgedrehten Blech wenige Minuten backen, bis der Rand knusprig ist.
  12. Mit Basilikum garnieren und heiß servieren.

Nährwerte pro Portion

690 kcal – 28 g Fett – 23 g Eiweiß – 87 g Kohlenhydrate

Das Rezept ist vegan und laktosefrei.

 