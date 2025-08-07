Volle Kanne: Das Rezept von heute (7. August)

1 Hier ist das Rezept aus der heutigen Sendung. Foto: ZDF und Cape Rock

Hier finden Sie das Rezept aus der heutigen Folge von "Volle Kanne" zum Nachkochen.











Link kopiert



Am 07. August 2025 wurde in der ZDF-Morgensendung „Volle Kanne“ wieder einmal gezeigt, wie kreativ und lecker die vegane Küche sein kann. Heute stand eine Pizza Bianca auf dem Programm: knuspriger Hefeteig, eine cremige Cashew-Soße statt Tomatenbasis und ein herzhafter Belag aus mariniertem Blumenkohl, veganem Reibekäse und frischen Kräutern. Wer Pizza liebt, aber auf tierische Produkte verzichten möchte, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Die Zubereitung ist unkompliziert, das Ergebnis überzeugt mit Aroma und Textur.