Jeder Vierte leidet regelmäßig unter Kopfschmerzen

1 Eine Frau fasst sich an den Kopf: Kopfschmerzen sind in Deutschland weit verbreitet. Am häufigsten sind Migräne und Spannungskopfschmerzen. Foto: dpa/Oliver Killig

Volkskrankheit Kopfschmerzen: Bis zu 90 Prozent der Bevölkerung haben mindestens einmal im Leben schon Kopfschmerzen gehabt. Regelmäßig betroffen ist laut einer neuen Studie jeder vierte jüngere Bundesbürger.











Jeder vierte jüngere Bundesbürger leidet einer Umfrage zufolge regelmäßig unter Kopfschmerzen. 20 Prozent der Männer und 30 Prozent der Frauen zwischen 14 und 34 Jahren gaben in einer am Mittwoch (21. Februar) in Villingen-Schwenningen veröffentlichten Erhebung der vivida bkk und der Stiftung „Die Gesundarbeiter“ an, oft oder sogar sehr oft von Kopfschmerzen geplagt zu sein. Ein Drittel der Befragten leidet ab und zu darunter.