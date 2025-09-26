Volksfestumzug in Bad Cannstatt: Vier Kilo Stoff – so trägt man eine historische Tracht

Die Dirndl, die man auf dem Volksfest sieht, haben wenig damit zu tun, wie Frauen im Jahr 1800 auf den Wasen gingen. Franziska Wager ist für uns in eine Tracht von damals geschlüpft.

Eine Tracht ist nichts für Schwächlinge. „Drei, vier Kilo wiegt so ein Gewand schon“, schätzt Franziska Wager, „wenn nicht gar fünf.“ Dafür nimmt man automatisch Haltung an, wenn man drinsteckt. „Allein das Mieder sorgt dafür, dass man sehr aufrecht steht. Rumlümmeln ist in so einer Tracht gar nicht möglich.“ Für unsere Zeitung ist die Vorsitzende der Trachtengruppe der Cannstatter Narrenzunft Kübelesmarkt schon einmal vorab in ihre Festtagstracht geschlüpft, die sie eigentlich erst am 28. September aus dem Schrank holt.

Zum Volksfestumzug, bei dem neben vielen anderen Gruppen auch 70 Mitglieder der Trachtengruppe mitlaufen werden, einmal quer durch Bad Cannstatt, vom Kursaal bis zum Wasen.

Outfit einer Wengerterin aus Cannstatt um 1800

Franziska Wager, 37, Rechtsanwältin bei der Stuttgarter IHK, trägt ein Outfit, wie es um 1800 die Gattin eines Cannstatter Wengerters zu festlichen Gelegenheiten ausgeführt hätte. Eines, das den bescheidenen Wohlstand zeigt, zu dem es die Familie Häberle, Eisele (oder welchen urschwäbischen Namen sie auch hatte) durch hartes Schaffen gebracht hatte.

Franziska Wagers Tracht ist aus dem Jahr 2018. Teils hat sie sie selbst genäht, teils ist sie das Werk einer geübten Trachtenschneiderin aus Weingarten. Eine Profession, die langsam aussterbe, sagt Wager: „Viele sind über 80 und geben den Beruf auf. Das ist ein echtes Problem, denn damit geht ganz wichtiges Wissen verloren.“

Inventurlisten verraten, was man damals in Stuttgart im Schrank hatte

Man kann sicher sein, dass das Gewand historisch so korrekt ist wie es geht. Franziska Wager ist die Tochter von Wulf Wager, dem TV-Experten und Buchautor, der sich wie vielleicht kaum ein Zweiter auskennt mit Brauchtum in Württemberg. Wager und seine Mitstreiter von der Trachtengruppe kämpften sich Ende der 1980er Jahre durch etliche historische Inventurlisten, in denen bis zur Zahl der Silberknöpfe am Wams ganz genau aufgeführt war, was Cannstatter im 17., 18. und 19. Jahrhundert alles besaßen. So wurden nach und nach fast 70 Trachten rekonstruiert.

Wagers Kleid mit tannengrünem Wollrock, trollingerrotem Mieder und Seidenschürze ist eine Replik der Tracht, in der ihre Mutter Renate in den 1980er Jahren ihren Vater Wulf heiratete. Dieses ungewöhnliche Brautkleid wiederum wurde einem Originalgewand aus dem baden-württembergischen Landesarchiv nachempfunden. 2500 Euro, schätzt Franziska Wager, ist das komplette Outfit ungefähr wert.

Rock aus vier Metern Wollstoff für den Besuch auf dem Cannstatter Wasen

Das Anziehen ist eine Fummelarbeit: Erst einmal schlüpft die 37-Jährige in ein Hemd mit geklöppeltem Kragen, das fast bis zu den Knien reicht und verdächtig an Urgroßmutters Nachthemd erinnert. Sexy ist anders. Aber die respektable Frau Häberle hätte niemals viel Haut gezeigt. Die weißen Strümpfe mit Lochmuster halten Strumpfbänder, die Franziska Wagers Vater von Hand bestickt hat. Darüber kommt der Rock aus vier Metern Wollstoff, ein echtes Schwergewicht. Das Mieder wird mit einer silbernen Erbskette geschnürt. Dann legt Franziska Wager das Goller an – eine Art Kragen, der das blütenweiße Hemd schützen sollte. Das Goller, aus dem selben Wolltuch wie das Mieder, wird mit grünen Bändern fixiert. Weil alles so originalgetreu wie möglich sein soll, gilt Schummeln nicht: An der Tracht finden sich keine Reißverschlüsse oder Druckknöpfe, die das Anziehen erleichtern würden. Auch in voller Montur gerät Franziska Wager nicht ins Schwitzen: „Das Ganze ist zwar schwer, aber angenehm zu tragen, weil nur Naturstoffe verwendet werden.“

Das Strumpfband hat Franziska Wagers Vater Wulf von Hand bestickt. Foto: Lichtgut

Zuletzt legt die 37-Jährige eine Granatkette – „ein Erbstück“ – um und befestigt die dunkelgrüne Schürze aus Wildseide über dem Rock. Unverheiratete Frauen trugen weiße Schürzen, „ein untrügliches Zeichen für die Herren, dass sie noch nicht vergeben waren“. Je älter die Frau, umso farblich gedeckter fiel ihr Gewand aus, erklärt Wager: „Ältere Frauen wurden praktisch unsichtbar gemacht.“ Bevor sie den großen Strohhut mit schwarzen Bändern aufzieht, flicht sich Franziska Wager noch einen braven Zopf: „Nie hätten die Frauen ihr Haar offen getragen, das hätte sich nicht geschickt – viel zu aufreizend.“ Und ohne Kopfbedeckung wäre Frau Häberle auch nicht aus dem Haus gegangen – sie griff zu Hut oder Haube.

Beim Volksfestumzug treffen die Cannstatter Kübler auf Trachtengruppen aus dem ganzen Land: Aus Leidringen im Zollernalbkreis, dem oberschwäbischen Saulgau oder aus Echterdingen auf den Fildern. Aber auch kroatische, spanische oder portugiesische Trachten gibt es bei dem Umzug, der vom Volksfestverein organisiert wird, zu sehen. Weil der Kübelesmarkt in diesem Jahr Hundertjähriges feiert, wird in den Umzug ein spezieller Jubiläumsteil eingebaut.

Die Trachtengruppe der Kübler pflegt die Tradition in Bad Cannstatt

2014 hat die Trachtengruppe der Kübler, die es seit 1985 gibt, eine „Verjüngungskur“ bekommen. Damals zog Franziska Wager mit nur 26 Jahren in den Vorstand ein. „Uns ist es wichtig zu zeigen, dass Trachtler nicht altbacken und spießig sind.“ Ein Nachwuchsproblem haben die Cannstatter nicht. „Wir verjüngen uns tatsächlich organisch, von innen heraus.“ Viele, die am Umzugssonntag durch Cannstatts Gassen ziehen, sind zur Fasnet im Felben-Häs der Kübler unterwegs, aber nicht nur. Verlegt sich ein „Trachtler“ aufs Altenteil oder stirbt, wandert seine Tracht in den allermeisten Fällen in den Fundus der Gruppe. Sorgfältig in Kleidersäcken verstaut, „damit ja keine Motten drangehen“, hängen sie neben den Felben-Häs und warten auf jemanden, der sie ausführen möchte. „Auf uns kommen immer wieder Menschen zu, die so eine historische Tracht einfach mal tragen wollen“, erzählt Wager. „Da sind wir sehr offen – je mehr Trachten wir beim Umzug auf die Straße bringen, desto schöner.“

Franziska Wager hat sich nun komplett in eine Wengertergattin von damals verwandelt. Sie nimmt ihr Körbchen in die Hand, die Clutch des 19. Jahrhunderts. Darin hätte die brave Cannstatterin ein Taschentuch, ihren Fächer und ein bisschen Geld für eine Erfrischung auf dem Wasen gehabt – „bestimmt kein Rouge oder Puder, auch das gehörte sich nicht“. Das Körbchen ist übrigens ein Originalstück: „Was das erzählen könnte – da wird man schon ein bisschen ehrfürchtig.“

Umzug am ersten Volksfest-Sonntag

Durch Bad Cannstatts Gassen

Der große Volksfestumzug beginnt am Sonntag, 28. September, um 11 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich am Kursaal auf und ziehen durch die Cannstatter Innenstadt auf das Wasengelände.