Volksfestumzug in Bad Cannstatt: Vier Kilo Stoff – so trägt man eine historische Tracht

Die Dirndl, die man auf dem Volksfest sieht, haben wenig damit zu tun, wie Frauen im Jahr 1800 auf den Wasen gingen. Franziska Wager ist für uns in eine Tracht von damals geschlüpft.
Eine Tracht ist nichts für Schwächlinge. „Drei, vier Kilo wiegt so ein Gewand schon“, schätzt Franziska Wager, „wenn nicht gar fünf.“ Dafür nimmt man automatisch Haltung an, wenn man drinsteckt. „Allein das Mieder sorgt dafür, dass man sehr aufrecht steht. Rumlümmeln ist in so einer Tracht gar nicht möglich.“ Für unsere Zeitung ist die Vorsitzende der Trachtengruppe der Cannstatter Narrenzunft Kübelesmarkt schon einmal vorab in ihre Festtagstracht geschlüpft, die sie eigentlich erst am 28. September aus dem Schrank holt.