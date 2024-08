Landtag: Das Volk soll nicht so viele Vertreter haben

1 Die Zahl der Abgeordneten in Stuttgart könnte sich nahezu verdoppeln. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Mit einem neuen Wahlrecht könnte sich die Zahl der Landtagsabgeordneten 2026 nahezu verdoppeln. Ein Volksbegehren soll nun den XXL-Landtag verhindern.











Von diesem Montag an dürfen die Menschen in Baden-Württemberg aktiv daran teilhaben, den Landtag klein zu halten, vergleichsweise zumindest. Mitte Juni hatte das Innenministerium das Volksbegehren „Landtag verkleinern“ zugelassen. Nun beginnt die so genannte freie Sammlung an Unterschriften. Zehn Prozent der Wahlberechtigten, das sind rund 770 000 Menschen, müssen das Begehren bis zum 11. Februar unterstützen, wenn es Erfolg haben soll. In diesem Fall müsste die Regierung das vorliegende Gesetz dem Landtag unterbreiten. Der kann es unverändert annehmen – oder es käme zu einer Volksabstimmung.