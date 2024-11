Vogelpflege in Untertürkheim: Sie nimmt Wellensittiche unter ihre Fittiche

1 Britta von Sikorski kümmert sich rührend um ihre Schützlinge. Foto: Caroline Holowiecki

Britta von Sikorski betreibt in ihrer Wohnung in Untertürkheim eine Pflegestelle für Wellensittiche. Zum Wohl der Vögel verzichtet sie sogar auf eine richtige Küche.











In den meisten Küchen scheppert und klirrt es, auch ein Blubbern von kochendem Wasser ist ab und an zu vernehmen. Nicht so bei Britta von Sikorski. Hinter der Küchentür ihrer kleinen Wohnung in Untertürkheim trillert, zwitschert und pfeift es in einer Tour. Pfannen, Töpfe und einen Backofen sucht man vergeblich. Den zwölf Quadratmeter großen Raum haben Wellensittiche eingenommen. Am Abend wird in einer Ecke eine große Voliere aufgebaut, tagsüber können sich die Vögel frei im Raum bewegen. Ringsherum hat Britta von Sikorski aus Ästen, Kork, Holzscheiben, Kokosschalen und anderen Naturmaterialien eine Bewegungslandschaft für ihre tierischen Mitbewohner gebaut. Dazwischen stehen Futterschalen, eine Mineralien-Bar sowie büschelweise Getreide zum Knabbern. Es gibt Hängematten und Kuschelnester; Wellness für Wellensittiche.