Mit der Rebflurbereinigung verschwanden die einst typischen Schlehdornhecken aus dem Remstal. Im Zuge eines Projekts kehren sie zurück – gemeinsam mit teils exotischen Bäumen.
Die Bäume sind schon im Boden, jetzt kommen die Sträucher an die Reihe. Christoph Klopfer hat im gut einen Hektar großen Weinberg oberhalb des Großheppacher Familienweinguts alles vorbereitet. Wo bis vor kurzem Reben am Spalier standen, ist an diesem sonnigen Vormittag nur braune, krümelige Erde zu sehen. Darin verbuddelt der Bio-Wengerter aus Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) nun paarweise Heckenrosen, Sanddorn- und Weißdornbüsche sowie Haselnussträucher. Später folgen noch Schlehdornsträucher, wie sie vor 100 Jahren fast überall im Remstal wuchsen.