Virus-Ausbruch: Mehr als 100 Ebola-Tote in Demokratischen Republik Kongo

Seit Wochen verbreitet sich im Nordosten des Kongo das hochgefährliche Ebola-Virus. Nun ist die Zahl der bestätigten Todesfälle auf mehr als 100 gestiegen.
In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der bestätigten Ebola-Todesfälle auf 101 gestiegen. Wie das Informationsministerium des zentralafrikanischen Staates auf der Plattform X mitteilte, waren bis Sonntag insgesamt 550 Krankheitsfälle bestätigt. 309 Menschen befanden sich den Angaben zufolge im Krankenhaus oder in Isolation. 19 Patientinnen und Patienten seien auf dem Weg der Besserung, hieß es.