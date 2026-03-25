Joga Bonito öffnet im Mai in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Das Geschäft hat nostalgische Fußballshirts im Angebot. Die Trikots werden sogar in der Modewelt mächtig gehypt.

Ein Trikot, das für den brasilianischen Ausnahmestürmer Ronaldo in der Saison 1996/97 beim FC Barcelona beflockt wurde. Oder ein Jersey der holländischen Nationalmannschaft aus dem Jahr 1988, als die Elftal ihre Gegner schwindelig spielte. Solche begehrten Kleinode der Kick-Kultur und andere nostalgische Fußball-Shirts kann man bei Joga Bonito bald nicht nur im Online-Shop erwerben. Sonja und Uwe Düding, die die Marke aufgebaut haben, werden ihre Waren vom 2. Mai an in einem Geschäft am Marktplatz 10 in Freiberg feilbieten. Die Geschwister sind damit Vorreiter in der ganzen Region Stuttgart.

Den beiden ist bewusst, dass sie mit diesem Schritt ein Wagnis eingehen. Der Einzelhandel hat schon bessere Zeiten erlebt, die Konkurrenz im Internet gräbt vielen stationären Läden das Wasser ab. Sonja und Uwe Düding sind aber zuversichtlich, mit ihrer Geschäftsidee einen Nerv zu treffen. Denn Fußballtrikots als Bekleidungsstück sind in der großen Modewelt angekommen. „Generell ist Vintage gerade ein Hype. Außerdem sieht man reihenweise Stars wie Kylie Jenner, die die Trikots im Alltag tragen“, erklärt Sonja Düding.

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Spezialisiert auf Trikots des VfB Stuttgart

Längst sei der Trend in die Jugendkultur geschwappt. „Ganz viele junge Leute ziehen das in die Schule an. Und das nicht, um damit Sport zu machen, sondern weil es cool aussieht“, sagt die 27-Jährige. Die Bandbreite an Farben, Motiven, Designs und Mannschaften sei enorm. „Man kann damit auch ein Statement in Richtung eines Vereins oder eines Lands setzen, muss es aber nicht“, erklärt die Pleidelsheimerin. In die Karten könnte ihr und ihrem Bruder überdies spielen, dass sie sich auf Trikots des VfB Stuttgart spezialisiert haben. Die aktuellen Erfolge des Vereins kurbeln naturgemäß auch den Shirt-Absatz an.

Die Ware beziehen die Macher von Joga Bonito aus der ganzen Welt. Uwe Düding hat in den vergangenen Monaten und Jahren ein breites Netzwerk an vertrauten Lieferanten aufgebaut, pflegt auch Kontakte zu privaten Sammlern. Dabei hat er auch Lehrgeld bezahlt. Der 24-Jährige hat einmal 550 Euro ins Ausland für Bundesliga-Trikots überwiesen – aber die Ware nie gesehen.

„Bei vielen alten Trikots erkennt man Fakes oft auf den ersten Blick, wenn sie blitzsauber und astrein sind.“ Uwe Düding, Geschäftsführer von Joga Bonito

Genau dieses Risiko müssen die Kunden in dem neuen Laden nicht eingehen. Jedes Trikot werde auf Herz und Nieren geprüft, ob es echt ist, versichern die Geschwister. Fälschungen könne man anhand verschiedener Merkmale von Originalen unterscheiden. „Bei vielen alten Trikots erkennt man Fakes oft auf den ersten Blick, wenn sie blitzsauber und astrein sind“, erklärt Uwe Düding.

Zinédine Zidane hat einst für Juventus Turin die Strippen gezogen. Wer ein Original-Trikot aus dieser Zeit haben möchte, muss tief in die Tasche greifen. Foto: Archiv (dpa)

Einen der aufwändigsten Checks machte der Betriebswirt für das teuerste Trikot, das jemals durch seine Hände ging. Es handelte sich um ein Match-Worn-Shirt, also um eines, das von einem Profi in einem Match übergestreift worden war. Solche Raritäten sind begehrt in der Szene. In dem konkreten Fall steckte der Schweiß von keinem Geringeren als Zinédine Zidane in dem Kleidungsstück, als der Franzose für Juventus Turin die Fäden im Mittelfeld zog. 2700 Euro kostete das sportliche Stück. Düding schlug sich die Nächte um die Ohren, um Videomaterial zu sichten, ehe er Gewissheit hatte: ja, Zidane hat genau dieses Jersey auf dem Platz in der Serie A getragen.

Aktuell im Sortiment hat der frühere Torwart des GSV Pleidelsheim eine Original-Trainingsjacke des einstigen VfB-Mittelfeldstrategen Krassimir Balakow. Oder ein Trikot, mit dem Jens Lehmann 2010 für Stuttgart das Tor hütete. Uwe Düding streckt auch seine Fühler für Kunden aus, die nach einem bestimmten Trikot Ausschau halten.

Die Wurzeln des Geschäfts liegen in der eigenen Sammelleidenschaft des Pleidelsheimers. Er vermisste Anbieter im Internet, denen man von Anfang an sicher über den Weg trauen konnte. Und über die private Schiene werde man nicht immer fündig oder könne auch übers Ohr gehauen werden, sagt er. „Da dachte ich irgendwann: das kannst Du besser“, erzählt er. Der Zahlenmensch und Trikotnerd Düding nahm seine Schwester mit ins Boot, die sich ums Marketing kümmert und ein Auge für Design hat. Zusammen brachten sie den Online-Shop von Joga Bonito im Dezember 2024 an den Start.

Die erste Marge, die sie verkauften, war eine bunte Mischung aus Vintage-Trikots aus aller Herren Länder, bestellt für 1500 Euro in Italien. Die beiden probierten, was funktionierte und was weniger, ehe sie Ende 2025 Bilanz zogen und beschlossen, die Trikots auch in einem Laden zu verkaufen. Ein Freund gab Uwe Düding den Wink, dass die Stadt Freiberg einen neuen Mieter für die Räumlichkeiten am Marktplatz 10 sucht. Die Düdings bewarben sich – und bekamen den Zuschlag.

Auch Sammelkarten und Fußball-Streetwear im Angebot

Sammelkarten kann man bei Joga Bonito auch erwerben. Foto: (Archiv) dpa

Die Geschwister sind froh, dass die Kommune ihnen diese Chance gibt und sie finanziell beim Umbau unterstützt. Die Eröffnung soll am 2. Mai gefeiert werden. Kunden werden sich von da an in dem Laden mit gebrauchten Vintage-Trikots eindecken können, aber auch mit Fußball-Sammelkarten und mit Streetwear rund um den Fußball. Sonja und Uwe Lüding würden sich wünschen, mit ihrem Geschäft irgendwann zudem offizieller Händler des VfB Stuttgart zu werden, um die aktuellen Trikots ins Sortiment nehmen zu können.

Doch bei Uwe Lüding beginnen die Augen vor allem zu leuchten, wenn die Rede auf nostalgische Shirts kommt. „Jeder Fan hat eine emotionale Verbindung zu einem bestimmten Trikot. Bei manchen ist es der erste Stadionbesuch, bei manchen der erste Urlaub oder das allererste Trikot, das man je hatte. Das ist es, was Spaß macht“, sagt er.