Die neue SAT.1-Realityshow „Villa der Versuchung“ ist mit einer turbulenten ersten Folge gestartet. 14 Prominente, darunter bekannte Gesichter wie Georgina Fleur, Raúl Richter, Gigi Birofio und Jimi Blue Ochsenknecht, zogen in eine vermeintliche Luxusvilla in Thailand ein – doch der Schein trügt: Komfort gibt es nur gegen Bares, und zwar auf Kosten des gemeinsamen Preisgeldes von 250.000 Euro.

Luxus kostet – und sorgt für Streit

Kaum angekommen, mussten die Stars feststellen, dass sämtliche Annehmlichkeiten wie Betten, Pool, Snacks oder sogar die Dusche entfernt wurden. Wer sich etwas gönnen will, muss dafür bezahlen – jede Ausgabe schmilzt das Preisgeld weiter zusammen. Schnell bildeten sich zwei Lager: Die einen wollten möglichst viel sparen, die anderen griffen beherzt zu und gönnten sich Luxus, was zu ersten Konflikten führte.

Das erste Machtspiel

Bereits in der Auftaktfolge wurde die Gruppe mit dem sogenannten „Kracher des Tages“ konfrontiert: Die Freischaltung des Pools stand zur Debatte – für einen hohen Preis, versteht sich. Im anschließenden Kopfgeldspiel konnten sich die Promis individuelle Beträge erspielen, die jedoch ebenfalls vom Gesamtjackpot abgezogen wurden. Die Stimmung wurde zunehmend angespannter, da jede Entscheidung direkte Auswirkungen auf das Preisgeld hatte.

Wer musste die Villa verlassen?

In der ersten Folge von „Villa der Versuchung“ musste niemand die Villa verlassen. Beim ersten Voting erhielten zwar Raúl Richter und Ronald Schill jeweils sieben Stimmen, was einen Gleichstand bedeutete. In diesem Fall blieb laut den Spielregeln zunächst beiden der Verbleib in der Villa erlaubt – es wurde also noch kein Kandidat rausgewählt.