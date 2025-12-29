Vierschanzentournee: Felix Hoffmann springt aufs Podest – dank einer Disqualifikation

Beim Auftaktspringen der Tournee überzeugt ein deutsches Duo – Felix Hoffmann und Philipp Raimund jubeln über die Plätze drei und fünf. Der Dominator kommt aus Slowenien.
Was für ein Traumtag in Oberstdorf! Die Sonne schien, die Laune der 25 500 Fans stieg minütlich an. Und am Abend, nach dem Auftaktspringen der Vierschanzentournee, strahlten zwei deutsche Skispringer: Felix Hoffmann (3.) und Philipp Raimund (5.) erwischten einen herausragenden Start in den traditionsreichen Wettbewerb und haben eine Top-Platzierung in der Gesamtwertung im Blick – sie profitierten allerdings auch von der Disqualifikation des bis dahin drittplatzierten Timi Zajc (Slowenien). Zugleich sieht es schon jetzt danach aus, als sei der Sprung auf die oberste Stufe des Podiums nicht mehr möglich. Weil es einen Überflieger gibt.