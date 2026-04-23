Steigende Gebühren, gekürzte Zeiten, drohende Schließungen: Im Rems-Murr-Kreis spitzt sich die Lage in der Kinderbetreuung zu. Ein Vergleich zeigt, was Familien wo bekommen.
Es sind diese Minuten am Morgen, in denen sich entscheidet, ob alles klappt: Kind anziehen, Tasche packen, pünktlich aus dem Haus, zur Kita und dann rechtzeitig bei der Arbeit ankommen. Für viele Familien im Rems-Murr-Kreis gerät genau dieser Ablauf zunehmend ins Wanken. Denn die Bedingungen der Kinderbetreuung verändern sich – und zugleich wird sie immer teurer.