Steigende Gebühren, gekürzte Zeiten, drohende Schließungen: Im Rems-Murr-Kreis spitzt sich die Lage in der Kinderbetreuung zu. Ein Vergleich zeigt, was Familien wo bekommen.

Es sind diese Minuten am Morgen, in denen sich entscheidet, ob alles klappt: Kind anziehen, Tasche packen, pünktlich aus dem Haus, zur Kita und dann rechtzeitig bei der Arbeit ankommen. Für viele Familien im Rems-Murr-Kreis gerät genau dieser Ablauf zunehmend ins Wanken. Denn die Bedingungen der Kinderbetreuung verändern sich – und zugleich wird sie immer teurer.

Die Stadt Fellbach hat ihre Pläne für Kita-Schließungen konkretisiert. Vier Einrichtungen sollen schließen, trotz anhaltender Proteste von Eltern. Auch die Betreuungszeiten sollen reduziert werden. Für einige Familien bedeutet das: weniger Flexibilität, mehr Organisationsaufwand – und die Frage, wie sich Beruf und Kinder noch vereinbaren lassen.

Der Druck wächst auch finanziell. Denn Kinderbetreuung wird immer teurer. In Backnang kostet die Betreuung von Kita- und Kindergartenkindern seit Januar mehr, Waiblingen hat die Gebühren im Februar erhöht und in Fellbach steigen die Betreuungsgebühren ab September erneut. Doch was für eine Betreuung bieten die Städte im Rems-Murr-Kreis eigentlich an? Und wie stark unterscheiden sich die Kosten?

Kostenvergleich der Kinderbetreuung in vier Städten

Das haben wir für eine Beispielfamilie im Landkreis berechnet und dabei die größten Städte – Fellbach, Schorndorf, Backnang und Waiblingen – betrachtet. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden dafür die jährlichen Betreuungskosten berechnet – da manche Kommunen elf, andere zwölf Beiträge erheben.

Beide Elternteile unserer Beispielfamilie arbeiten in Vollzeit. Sie verdienen entsprechend dem kreisweiten durchschnittlichen Bruttoeinkommen jeweils 39.000 Euro – insgesamt also 78.000 Euro brutto pro Jahr.

Das Angebot variiert von Stadt zu Stadt deutlich

Schnell zeigt sich: Nicht nur die Preise unterscheiden sich bei der Kinderbetreuung – sondern vor allem die Modelle. Denn die Städte setzen unterschiedliche Schwerpunkte beim Betreuungsumfang.

In Schorndorf etwa ist das Angebot bewusst begrenzt. Für Kinder unter drei Jahren können Eltern maximal 40 Wochenstunden buchen. Der Gemeinderat habe sich gezielt dafür entschieden, teilt die Stadt mit. Der Grund: der bundesweite Fachkräftemangel in Kitas. Weniger Stunden sollen mehr Stabilität bringen. Personalausfälle ließen sich so besser auffangen, kurzfristige Notlösungen vermeiden. Verlässlichkeit statt maximaler Flexibilität – so die Strategie.

Wie viele Stunden Eltern für die Betreuung ihrer Kinder buchen können, hängt im Rems-Murr-Kreis stark vom Wohnort ab (Symbolbild). Foto: imago/photothek

In Waiblingen hingegen sind bis zu 50 Wochenstunden möglich. Diese werden jedoch weniger nachgefragt: „Wir verzeichnen einen leichten Rückgang gegenüber den Vorjahren“, heißt es aus dem Geschäftsbereich Kindertageseinrichtungen. Am beliebtesten seien Modelle, bei denen die Kinder nur sechs oder sieben Stunden am Tag betreut werden.﻿

Fellbach bietet auch bis zu 50 Wochenstunden an. Doch auch hier wird das Modell nur wenig nachgefragt. Nach Angaben der Stadt werden derzeit 115 Kinder in diesem Modell betreut – bei insgesamt rund 1800 betreuten Kindern. Das entspricht nur etwa sechs Prozent.

Künftig will die Stadt das Angebot stärker bündeln. Die Öffnungszeiten werden zum neuen Kitajahr reduziert. Ganztagsbetreuung soll auf 40 Wochenstunden konzentriert werden, längere Zeiten bleiben „in begründeten Ausnahmefällen, etwa aufgrund der Arbeitszeiten, möglich.“

Backnang dagegen setzt auf ein breites Angebot. Dort sind Betreuungszeiten von bis zu 55 Wochenstunden möglich. Die Nachfrage ist hoch, die Gruppen nahezu vollständig ausgelastet.

Diese Unterschiede machen deutlich, wie schwierig ein direkter Vergleich der Kinderbetreuungsgebühren ist. Nicht überall sind die gleichen Modelle buchbar – und nicht überall werden sie gleich stark genutzt.

Ganztägige Betreuung in der Kita in Schorndorf am teuersten

Geht man davon aus, dass beide Elternteile in Vollzeit arbeiten wollen oder müssen, bedarf es einer Betreuungszeit von mindestens 42, besser 45 Stunden – damit auch die Fahrtzeiten zur Kita sowie zum Arbeitsort berücksichtigt werden. Daher hatte sich beispielsweise die Stadt Fellbach für eine Variante mit 50 Wochenstunden entschieden.

Inklusive Mittagessen kostet diese Form der Ganztagsbetreuung für Unter-Dreijährige zwischen 4867 und 9704 Euro im Jahr. Der Kita-Platz in Schorndorf, der mit 40 Stunden annähernd an eine Ganztagsbetreuung herankommt, ist inklusive Mittagessen auf die Stunde gerechnet am teuersten (4,19 Euro). Darauf folgt Fellbach mit 4,07 Euro, dann Backnang (2,86 Euro). In Waiblingen ist die 42-stündige Ganztagsbetreuung mit 2,23 Euro am günstigsten.

Ältere Kinder sind etwas günstiger und kosten zwischen 3931 und 7068 Euro. Der Kindergarten-Platz ist dabei in Backnang jährlich am teuersten und in Waiblingen am günstigsten.

Kürzere Betreuung auch in Schorndorf am teuersten – bei Kita und Kindergarten

Hat unserer Beispielfamilie Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder können die Eltern sich ihre Arbeitszeit flexibel untereinander aufteilen, reichen gegebenenfalls auch 30 Wochenstunden Kinderbetreuung. ﻿Hier liegt Schorndorf erneut an der Spitze. Der Kita-Platz ist in Schorndorf mit 5628 Euro jährlich am teuersten, in Waiblingen mit 3192 Euro am günstigsten.

Kindergarten-Kinder sind auch hier deutlich günstiger. In Schorndorf, Fellbach und Backnang kostet die Betreuung für das Kindergarten-Kind etwa die Hälfte für jene des Kita-Kindes, in Schorndorf sogar deutlich weniger.

Was ist im Beitrag enthalten?

Doch der Preis allein sagt wenig aus. Entscheidend ist auch, welche Leistungen enthalten sind. In Schorndorf zahlen die Eltern mit der Grundgebühr für die Betreuung und pädagogische Förderung der Kinder. Kosten für die Verpflegung – etwa das Mittagessen – kommen zusätzlich hinzu: Diese betragen „aktuell rund 100 Euro monatlich“, heißt es aus dem Rathaus.

In Backnang ist es ähnlich geregelt. „Lediglich eine Verpflegung in Form eines warmen und gesunden Mittagessens muss zusätzlich von den Eltern bezahlt werden. Kostenpunkt sind derzeit 70 Euro monatlich“, teilt die Pressestelle mit. Ansonsten seien alle Leistungen der Kita in den Kita-Entgelten enthalten.

In Waiblingen sind Mittagessen, Wasser, Tee und Obst durch die Gebühren abgedeckt – nicht jedoch Pflegeprodukte: „Cremes oder auch Windeln sowie der Frühstücks-Snack sind nicht in den Beträgen enthalten“, so die Stadt. In Fellbach dagegen sind neben dem Mittagessen, Getränken und kleinen Snacks auch Hygieneartikel enthalten.

Wie viel zahlen die Eltern wirklich?

Ein weiterer Faktor ist der sogenannte Kostendeckungsgrad – also der Anteil, den Eltern an den tatsächlichen Gesamtkosten tragen. In allen vier Städten liegt dieser Wert unter der Empfehlung von 20 Prozent. Waiblingen und Backnang bewegen sich bei etwa zehn Prozent, Schorndorf bei rund zwölf. Fellbach liegt mit etwa 15 Prozent etwas höher.

„Die gute Betreuungsstruktur in Fellbach ist uns sehr wichtig“, sagt die Fellbacher Oberbürgermeisterin Gariele Zull. Dies sei auch im Haushalt klar erkennbar: „Wir stellen hier jährlich rund 25 Millionen Euro zur Verfügung.“﻿

Stadtwahl entscheidet über Kita-Kosten und Leistungen

Sicher ist: Für Familien macht es einen spürbaren Unterschied, in welcher Stadt sie leben. Der Wohnort entscheidet über Kosten, Betreuungszeiten und Leistungsumfang. Wie sich die Situation weiterentwickelt, ist offen. Klar ist nur: Der Spagat zwischen knappen Kassen, fehlendem Personal und dem Bedarf an verlässlicher Betreuung wird schwieriger. Und mit ihm die Unsicherheit der Eltern, die jeden Morgen aufs Neue versuchen, ihren Alltag zu organisieren.

Vergleich der Betreuungsgebühren

Gebührenordnung

Für die Höhe der Betreuungsgebühren in mehreren Kommunen des Landkreises haben wir uns an den Gebührensatzungen der Kommunen orientiert. In Fellbach und Schorndorf wurden die Betreuungsgebühren im September vergangenen Jahres erhöht, in Backnang zum Januar dieses Jahres, in Waiblingen zum Februar.

Berechnung

Um die Gebühren vergleichbar zu machen, wurde – sofern vorhanden – die Betreuungsform von mindestens 42 Stunden gewählt. In Schorndorf gibt es in der Kita nur bis zu 40 Wochenstunden, in Waiblingen sind über die sogenannte Kombination 4 (2 Tage bis 30 Stunden mit Mittagessen + 3 Tage 41-50 Stunden mit Mittagessen) bis zu 42 Wochenstunden buchbar. In Backnang entsprechen dem 47,5 Wochenstunden, in Fellbach 50 Wochenstunden.

Dafür wurde zudem in Waiblingen die Gehaltsstaffelung berücksichtigt und das kreisweite jährliche Bruttoeinkommen im Schnitt angenommen. Das lag dem Statistischen Landesamt zufolge zuletzt bei etwas mehr als 39 000 Euro. Geht man davon aus, dass beide Eltern in Vollzeit arbeiten, kommen sie gemeinsam auf rund 78 000 Euro im Jahr. In Fellbach gibt es eine Sozialstaffelung, das Gesamteinkommen von 78 000 Euro liegt jedoch laut Angaben der Stadt oberhalb dieser Grenze.