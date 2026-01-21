Am 21. Januar wird Geena Davis 70 Jahre alt. Ihre langjährige Karriere kann in zwei Hälften unterteilt werden: Prä- und Post-"Piratenbraut".
Ob als Vorreiterin des feministischen Kinos, ausdrucksstarke Nebendarstellerin oder weibliche Hauptfigur in mal mehr, mal weniger ernstgemeinten Horrorfilmen: An Geena Davis (70) war in den 80er- und 90er-Jahren genreübergreifend kaum ein Vorbeikommen. Im Jahr 1995 sollte eigentlich endgültig ihr Stern als strahlende Blockbuster-Heldin aufgehen - doch stattdessen versenkte der Jahrhundert-Flop "Die Piratenbraut" nicht nur Abermillionen Dollar an den Kinokassen. Auch die Filmkarriere der Schauspielerin, die am 21. Januar ihren 70. Geburtstag feiert, ging jäh in den Meerestiefen baden.