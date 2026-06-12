Die Vollsperrung der Pischekstraße sorgte über Pfingsten für Chaos. Die Sillenbucher CDU wirft Stadt Stuttgart und Netze BW vor, Bürger nicht ausreichend informiert zu haben.
Aufatmen in Stuttgart-Ost: Die Vollsperrung der Pischekstraße ist seit Freitagnachmittag aufgehoben, die Umleitung über die Neue Weinsteige Geschichte. Dass das Wassernetz in der verkehrsärmeren Ferienzeit modernisiert wird, kann die Sillenbucher CDU-Bezirksbeiratsfraktion nachvollziehen, sie kritisiert aber die Kommunikation der Netze BW und der Stadt Stuttgart massiv. „Bei einem so großen Projekt war sie mangelhaft“, sagt Philipp Kordowich, Sprecher der Christdemokraten.