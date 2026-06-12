Die Vollsperrung der Pischekstraße sorgte über Pfingsten für Chaos. Die Sillenbucher CDU wirft Stadt Stuttgart und Netze BW vor, Bürger nicht ausreichend informiert zu haben.

Aufatmen in Stuttgart-Ost: Die Vollsperrung der Pischekstraße ist seit Freitagnachmittag aufgehoben, die Umleitung über die Neue Weinsteige Geschichte. Dass das Wassernetz in der verkehrsärmeren Ferienzeit modernisiert wird, kann die Sillenbucher CDU-Bezirksbeiratsfraktion nachvollziehen, sie kritisiert aber die Kommunikation der Netze BW und der Stadt Stuttgart massiv. „Bei einem so großen Projekt war sie mangelhaft“, sagt Philipp Kordowich, Sprecher der Christdemokraten.

Unverständnis hat Kordowich für die weiträumigen Umfahrungen. Schon an der Ruhbank wurden die Einfallstraßen nach Stuttgart-Ost gesperrt. „Ich hätte mir im Vorfeld deutlich mehr Informationen zur Baumaßnahme gewünscht. Eine große Karte samt Erklärung beispielsweise“, sagt der CDU-Lokalpolitiker. Bis auf einen kleinen Eintrag im Baustellenkalender habe er keine weiteren Informationen im Netz gefunden, weder auf der Internetseite der Stadt noch auf der Homepage der Netze BW.

„Bei einer Sperrung der Pischekstraße sind größere Umwege leider unvermeidbar“, sagt Stadtsprecher Oliver Hillinger. „Im dortigen Bereich gibt es keine geeignete Umleitungsstrecke mit kurzen Wegen, auch nicht über die angrenzenden Wohngebiete.“ Zugleich verweist er auf die Zuständigkeit der Netze BW. Die Einträge im Baustellenkalender würden auf Informationen der Bauherren beruhen, so Hillinger. Ansonsten liege die Kommunikation über Baustellen, unter anderem in Form von Pressemitteilungen, in der Zuständigkeit des Bauherren. Darunter fällt auch die gezielte Information der Anwohner, üblicherweise durch Postwurfsendungen.

Bei einem so großen Projekt war die Kommunikation mangelhaft. Philipp KordowichSprecher der Sillenbucher CDU-Bezirksbeiratsfraktion

Briefe an die von den Bauarbeiten direkt betroffenen Haushalte hält Kordowich im aktuellen Fall für unzureichend. „Bürger aus dem Frauenkopf oder Pendler, die täglich die Pischekstraße nutzen, wurden so nicht erreicht. Über Pfingsten war vielen Anwohnern nicht klar, wie sie den Stadtteil und auch die Waldebene Ost erreichen können.“ Das Problem: Eigentlich hätte die wichtige Verbindung zwischen Fernsehturm und Stuttgart-Ost erst am Dienstag, 26. Mai, gesperrt werden sollen, doch sie wurde wegen mehrerer Wasserrohrbrüche schon ab Samstag, 23. Mai, stadteinwärts gekappt.

Direkte Zufahrt zum Frauenkopf drei Tage zu

Jedoch nicht nach der Haltestelle Stelle, sondern bereits ab der Ruhbank. Die Folgen: Die direkte Zufahrt von der Waldau zum Frauenkopf war nicht mehr möglich. Anwohner des Stadtteils mussten über die Neue Weinsteige, den Stuttgarter Osten und schließlich die Waldebene Ost einen großen Umweg fahren. Am Dienstagnachmittag justierte die Stadt schließlich nach. Zu spät aus Sicht des Christdemokraten. Er hätte sich gewünscht, dass die Umleitung bereits am langen Pfingstwochenende angepasst worden wäre und nicht erst dreieinhalb Tage nach Beginn der Sperrung.

Die Netze BW verschickte wenige Tage vor Pfingsten eine kurze Pressemitteilung – sie enthielt keine Angaben zu Umleitungsstrecken. Zur Kritik der CDU äußerte sich Sprecherin Katharina Ryske nicht. Sie spielt den Ball jedoch in Richtung Rathaus zurück und betont, dass die Sperrungen und die Verkehrsführung während der Bauausführung vom Amt für Öffentliche Ordnung genehmigt wurden. „Zur weiteren Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit stehen wir aktuell im Austausch mit der Stadt Stuttgart sowie Stuttgart Netze.“

Darauf hofft Stuttgart-Osts Bezirksvorsteher Armin Serwani (FDP). „Ich habe sehr viele Beschwerden von Anwohnern über die Nicht-Informationen, die auch noch zu spät kamen, erhalten.“ Er hätte sich eine bessere Beschilderung gewünscht. „Für Ortsunkundige war es sehr schwierig.“ Seine Empfehlung lautete: „Den Stuttgarter Osten weiträumig umfahren.“