Erstmals seit 2018 findet dieses Jahr wieder die „Victoria’s Secret Fashion Show“ statt. Für viele war das Event früher ein Highlight im Jahr. Jetzt können alte Traditionen wieder aufleben. Alle wichtigen Infos zur Show.

Wann findet die „Victoria’s Secret Fashion Show“ 2024 statt?

Die diesjährige „Victoria’s Secret Fashion Show“ findet am heutigen Dienstag, den 15. Oktober 2024 in New York City stattfindet. In deutscher Zeit startet das Event in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 1 Uhr (19 Uhr Ortszeit New York City).

Livestream: Wo kann man die „Victoria’s Secret Fashion Show“ 2024 schauen?

Übertragen wird das Event ab 1 Uhr nachts auf Amazon Prime Video. Auf dem YouTube Kanal von Victoria’s Secret gibt es ebenfalls einen Livestream, der bereits ab 00:30 Uhr gestreamt wird. Auch auf TikTok und Instagram wird die „Victoria’s Secret Fashion Show“ im Livestream auf dem jeweiligen Kanal übertragen. Wer die Show verpasst hat, kann sie im Nachhinein auch auf YouTube ansehen

Welche Models sind mit dabei?

In diesem Jahr sind unter anderem Adriana Lima, Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Jasmine Tookes, Grace Elizabeth, Taylor Hill, Barbara Palvin, Ashley Graham und Tyra Banks angekündigt.

Diese Musikacts sind angekündigt

Die „Victoria’s Secret Fashion Show“ ist bekannt dafür, großartige Künstlerinnen und Künstler in ihr Event zu integrieren. So treten in diesem Jahr ausschließlich weibliche Künstlerinnen (Lisa, Tyla und Cher) auf.

„Victoria’s Secret Fashion Show“ 2024: Was dieses Jahr anders wir

Das letzte Mal fand die klassische Laufstegshow 2018 statt, bevor sie aufgrund von Kritik an mangelnder Vielfalt und geringer Einschaltquoten eingestellt wurde. Die neue Show wird daher ausschließlich von Frauen produziert. Beibehalten werden der Glamour, die Flügel und die Mode sowie das musikalische Entertainment. Außerdem werden erstmals Plus-Size-Models über den Catwalk laufen.