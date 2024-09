VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart: Kontrolle ist gut, Effizienz ist besser

14 Hatte als alleinige Sturmspitze gegen Wolfsburgs Sebastiaan Bornauw einen schweren Stand: Ermedin Demirovic. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Partie zurück. Foto: Baumann

Das 2:2 beim VfL Wolfsburg zeigt, woran der VfB Stuttgart noch arbeiten und besser werden muss. Am besten schon am Dienstag in der Champions League gegen Sparta Prag.











Es gehört zu den Gepflogenheiten der Branche, in der Analyse eines Bundesliga-Spiels nach dem Baukastensystem vorzugehen. Automatismen, Fokus, Gier, Klarheit, Mentalität sind dabei gern bemühte Schlagworte. Fabian Wohlgemuth entschied sich nach dem 2:2 (1:1) seines VfB Stuttgart beim VfL Wolfsburg für folgende Topik: Entwicklung. Die wollte der Sportvorstand in der bislang sehr bewegenden, aber immer noch recht jungen Spielzeit bei seiner Mannschaft zuvorderst ausgemacht haben. „Dass wir drangeblieben sind, dass wir immer weitergemacht haben, das zeigt unsere Entwicklung,“ meinte der 45-Jährige nach aufregenden 90 Minuten in der VW-Stadt.