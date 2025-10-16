VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart: Einsatz von Maximilian Arnold fraglich

Hinter dem Einsatz von Maximilian Arnold gegen den VfB steht ein Fragezeichen. Der VfL-Kapitän hatte sich während der Länderspielpause in einem Testspiel eine Verletzung zugezogen.
Der angeschlagene Kapitän Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg ist für das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart fraglich. Wie Trainer Paul Simonis vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) sagte, habe Arnold am Donnerstag mit der Mannschaft trainiert, dennoch stehe hinter dem Einsatz des 33-Jährigen ein Fragezeichen. Der Mittelfeldspieler hatte sich während der Länderspielpause im Testspiel gegen Hertha BSC eine leichte Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen.