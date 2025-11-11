VfB-Weihnachtssingen abgesagt: Nur noch wenige Karten fürs Singen im Gazi-Stadion übrig

Das Weihnachtssingen des VfB Stuttgart ist abgesagt. Im Gazi-Stadion findet das gemeinsame Singen wie geplant statt. Es gibt jedoch nur noch wenige Karten.

Nachdem bekannt wurde, dass das Weihnachtssingen des VfB Stuttgart dieses Jahr ausfallen wird, weil kein Termin gefunden werden konnte, gibt es noch eine letzte Chance für alle, die auf Weihnachtslieder im Stadion nicht verzichten möchten. Die siebte Ausgabe des Weihnachtssingen im Gazi-Stadion – der Heimspielstätte der Stuttgarter Kickers – findet am 21. Dezember ab 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) statt.

Wer noch Tickets möchte, muss sich allerdings beeilen. Der Vorverkauf ist vor knapp einem Monat grandios gestartet. „Innerhalb von Minuten waren schon alle Sitzplätze ausverkauft“, sagt Pressesprecherin Nicola Steller. „Es läuft zwar immer gut, aber der Ansturm dieses Jahr hat die Ketten gesprengt.“

Lesen Sie auch

Gemeinsam Vorfreude auf Weihnachten genießen

Auch viele Stehplätze seien sehr schnell ausgebucht gewesen. „Man merkt einfach dieses Bedürfnis der Menschen in schwierigen Zeiten nach einem Gemeinschaftsgefühl“, sagt Steller. Genau das bietet das Event laut Pressemitteilung der Veranstalter auch: „Zusammenkommen, gemeinsam singen, Gemeinschaft spüren und die Vorfreude aufs Fest genießen“.

Noch etwa 500 Karten sind verfügbar. Foto: Lichtgut

Diese Karten sind noch übrig

Aktuell wurden bereits 7500 Karten verkauft. Das heißt: Von rund 8000 Plätzen sind aktuell noch um die 500 Stehplätze verfügbar. Ein Stehplatz kostet 7 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro (ohne Gebühren) für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren. Die freien Plätze sind entweder gegenüber der Bühne am anderen Ende des Stadions (Hintertor/Osttribüne) oder auf der Gegentribüne hinten an der Seite.

Fans des Stuttgarter Weihnachtssingens dürfen sich dieses Jahr über eine Neuheit freuen: Zum ersten Mal ist der Chor der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart (DHBW), „Chormäleon“, mit am Start. Die Besonderheit: Er wird nicht auf der Bühne performen, sondern gemeinsam mit den Zuschauern auf den Tribünen verteilt stehen.

Ein besonderes Klangerlebnis im Stadion

„Das wird das Klangerlebnis im Stadion deutlich verbessern“, sagt Steller. Die Zweitstimmen bei bestimmten Liedern kommen dann nämlich nicht zentral von der Bühne, sondern aus dem ganzen Stadion. „Ich glaube, das wird sehr nett.“

Ansonsten bleibt alles wie gehabt: Motivator, Vorsänger und Taktgeber des Stadionchors ist Patrick Bopp. Unterstützt wird er musikalisch von Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke, der Weihnachtssingen-Band und dem Blechbläser-Ensemble EJUS.