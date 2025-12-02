VfB vor Duell beim VfL Bochum: Ex-Stuttgarter als Doppelpacker – als Simon Terodde den VfB aus dem Pokal warf

Simon Terodde hat den VfB Stuttgart einst zurück in die erste Liga geschossen. Der Stürmer hat den Weiß-Roten im DFB-Pokal aber auch schon einmal empfindlich weh getan.
Aus Sicht des VfL Bochum ist der VfB Stuttgart durchaus eine Art Angstgegner. Die Bilanz vor dem Achtelfinalduell im DFB-Pokal an diesem Mittwochabend (18 Uhr/ARD) spricht da eine deutliche Sprache: Nur eine der vergangenen 13 Partien gegen den VfB beendeten die Bochumer siegreich. An das letzte DFB-Pokal-Duell der Traditionsklubs im Jahr 2014 dürften sich die Bochumer Fans aber gerne erinnern, denn der 2:0-Sieg des VfL an der Castroper Straße war trotz der damaligen Bochumer Topform eine Überraschung.