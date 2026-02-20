Wer in Baden-Württemberg Ministerpräsident werden möchte, muss VfB-Fan sein. Das wissen auch die Kandidaten. Der einzige Bayern-Fan in der Historie des Landes bestätigt die Regel.
Der CDU-Mann Manuel Hagel wird nicht müde, sich als Fan des VfB Stuttgart zu bezeichnen. Der Grüne Cem Özdemir hat sogar eine Dauerkarte und war schon als Aufsichtsrat und als Präsident im Gespräch. Beide Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten bei der Landtagswahl am 8.März wissen: Ohne VfB-Parteibuch geht es nicht in die Villa Reitzenstein.