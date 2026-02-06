VfB Stuttgart: Zuschauer-Rekord beim VfB II – 1860 München kommt

Die Stuttgarter treffen am Samstag in der dritten Liga auf einen prominent besetzten Kontrahenten – und wollen erstmals im Jahr 2026 punkten.
Namhafter Gegner, große Kulisse: Wenn die U21 des VfB Stuttgart am Samstag (16.30 Uhr) in der dritten Liga den TSV 1860 München empfängt, wird es so voll wie noch nie in dieser Saison bei den Heimspielen in Großaspach. Rund 4000 Karten sind bereits für die Partie verkauft, der bisherige Höchstwert lag bei 3160 Zuschauern gegen den 1. FC Saarbrücken im vergangenen September. Alleine an die Gästefans gingen bislang rund 2500 Karten.