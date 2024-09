VfB Stuttgart: Zurück zum „Versprechen“ – neuer Aufsichtsratschef der VfB AG

1 Dietmar Allgaier ist Interimspräsident des VfB Stuttgart – bis Ende März 2025. Bis dahin führt er nun auch den Aufsichtsrat der VfB AG. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Seit März dieses Jahres ist Tanja Gönner Aufsichtsratschefin der VfB Stuttgart AG. Nun wird sie abgelöst – und Dietmar Allgaier rückt an die Spitze des Kontrollgremiums. Allerdings nicht sehr lange.











Link kopiert



Der Hinweis kam am vergangenen Sonntag noch einmal von dort, wo Forderungen an die Vereinsspitze meist artikuliert werden: aus der Cannstatter Kurve. Beim Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund (5:1) mischte sich in den Jubel über das Ergebnis und die Unmutsbekundungen gegenüber dem Ex-Kapitän Waldemar Anton (nun beim BVB) auch ein vereinspolitisches Thema. Die Fans aus der Kurve forderten zum wiederholten Male: Der Chefposten im Aufsichtsrat der VfB AG soll wieder an einen Vertreter des Vereinspräsidiums gehen.