VfB Stuttgart: Yannik Keitel, Silas und Co. – der Club der Abgehängten

Obwohl VfB-Trainer Hoeneß mehrfach die XXL-Rotationsmaschine angeschmissen hat, spielen einige Profis keine Rolle mehr. Vor allem ein Trio darf in der Winterpause gehen.
Dank des vollgepackten Terminkalenders stehen für den VfB in diesem Jahr noch acht Pflichtspiele an. Dennoch richtet sich der Blick bei den Stuttgarter Machern um den Sportvorstand Fabian Wohlgemuth auch bereits in Richtung Winter-Transfermarkt, der an Neujahr 2026 seine Pforten öffnet. Dann dürfte sich auf der Abgabeseite ebenfalls etwas tun. Denn einige Spieler haben in Stuttgart schlechte Perspektiven.