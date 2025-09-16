VfB Stuttgart: Wo ist das schöne VfB-Spiel geblieben?

Der Pokalsieger hat die Leichtigkeit in seinen Aktionen schon länger verloren – und nun ist der Trainer Sebastian Hoeneß gefordert, neue Lösungen zu finden.

Sebastian Hoeneß ist kein Mann für die großen Showelemente auf der Fußballbühne. Der Trainer des VfB Stuttgart vermeidet öffentlichkeitswirksame Schelten für seine Spieler. Nur, weil das nach enttäuschenden Niederlagen bei unzufriedenen Anhängern gut ankommen könnte. Er mag es auch nicht, Spiele zu überhöhen. Ganz gleich, ob im Erfolgs- oder Misserfolgsfall. Und er geht die Probleme seiner Mannschaft lieber inhaltlich an. Sprich: im Verborgenen auf dem Trainingsplatz oder im Besprechungsraum. Er redet dann gerne davon, dass sich der VfB die Leichtigkeit in seinem Spiel wieder erarbeiten müsse.

„Wir müssen mutiger spielen und mehr in Laufwege investieren. Das sind die Dinge, die uns stark machen“, erklärte Hoeneß nach dem 1:3 beim SC Freiburg. Grundtugenden. Allerdings fällt es den Stuttgartern schwer, diese beständig abzurufen. Seit Monaten. Denn mittlerweile befindet sich der VfB im zweiten Jahr nach der zauberhaften Vizemeistersaison. Sie war im Grunde zu schön, um wahr zu sein, und prägte das Bild vom schönen schwäbischen Spielstil – mit Tempo und Toren, mit Esprit und Finesse.

Doch wo ist der sogenannte Hoeneß-Ball, der von Fachleuten bestaunt und von Fans begeistert gefeiert wurde, geblieben? Diese Spielweise, das Geschehen durch Ballbesitz zu kontrollieren und die Gegner mit der nahezu perfekten Balance zwischen Defensive und Offensive zu dominieren. Mit flachen und verwirrend schnellen Pässen, nicht mit hohen und weiten Bällen. Auf Basis von fein abgestimmten Abläufen und sicheren Automatismen. Sie scheint mit den vermehrten Niederlagen verloren gegangen zu sein. Was auch mit dem Fluch und Segen der schönen neuen VfB-Welt zu tun hat: höhere Ansprüche, höhere Belastungen, höhere Gehälter. Das alles hat einerseits die öffentliche Wahrnehmung der Profis verändert und ihnen andererseits die Selbstverständlichkeit des Siegens und die Konstanz genommen.

Allerdings stand am Ende der häufig verflixten Spielzeit nach einer Ausnahmerunde, die den VfB nach einem Jahrzehnt des Niedergangs und der Abstiege wieder in die Champions League katapultiert hatte, immerhin der Pokalsieg. Ein Triumph, der den alten Traditionsverein in neuem Glanz erstrahlen lässt – und letztlich viele sportliche Schwächen überdeckt hat. Vor allem die Gründe für den neunten Rang in der Bundesliga. Und jetzt verlief der mit Spannung erwartete Saisonbeginn ernüchternd, weil die Mängelliste trotz guter Vorbereitung und größerer Investitionen in den Kader nicht kürzer erscheint. Zu wenig Erfolgsgier auf dem Feld, zu viel Selbstgefälligkeit im Spiel.

Bilal El Khannouss ist einer der VfB-Neuzugänge. Foto: Baumann

Zwei Niederlagen und ein zäher Sieg nach drei Bundesligaspielen dokumentieren den Trend (Rang zehn in der Rückrundentabelle der Vorsaison) und fallen auch auf den Chefcoach zurück. Nun schwebt das böse Wort des Fehlstarts drohend über dem Clubhaus mit dem roten Dach, sollten die Stuttgarter am Freitag (20.30 Uhr) in der Heimpartie nicht gegen den FC St. Pauli gewinnen. Ein Selbstläufer wird die Begegnung mit den Hamburgern jedoch nicht. Erinnert sei nur an das 0:1 aus der Vorsaison gegen den damaligen Aufsteiger.

Ein Vorbote der später folgenden Negativserie in der MHP-Arena. Sechs Heimspiele nacheinander wurden verloren – einmalig in der Ligageschichte des VfB. Dadurch wurde wohl die erneute Qualifikation für die Königsklasse verspielt, und wer mag, kann dies allein rechnerisch mit den vergebenen Punkten erklären. Es wurde in dieser Phase aber ebenso klar, dass es der Elf an Führung und Stabilität auf dem Platz fehlte. Trotz der geschätzten Doppelsechs Atakan Karazor und Angelo Stiller, trotz der Nationalspieler Alexander Nübel und Maximilian Mittelstädt, trotz der Rekordtransfers Deniz Undav und Ermedin Demirovic.

Der Substanzverlust in der Mannschaft, den Hoeneß angemahnt hatte, machte sich bemerkbar. Nicht plötzlich, aber nachhaltig. Ohne die abgegebenen Waldemar Anton und Serhou Guirassy mangelte es hinten wie vorne nicht nur an Qualität, sondern ebenso an Figuren, die Halt geben. Daran hat sich nicht viel verändert in der momentanen Kaderstruktur. Unterschiedsspieler, die den VfB auf Anhieb verstärken, sind nicht zu bekommen. Sie bewegen sich schlicht in einem Preissegment, das sich die Stuttgarter trotz des Aufschwungs nicht leisten können.

Also geht es um Entwicklung. Hoeneß ist als permanenter Bessermacher gefordert. Doch das braucht Zeit. Die Neuzugänge des VfB weisen diesmal ein Durchschnittsalter von 20,7 Jahren aus. Da beschleicht den Trainer mit seinen Ambitionen schon das Gefühl, immer wieder zurückgeworfen zu werden. Diesmal mit dem späten Verkauf des Schlüsselspielers Nick Woltemade.

Ersatz hat es für den Stürmer nicht gegeben. Dennoch gehört es zu Hoeneß’ Herausforderungen, genau mit dieser Problematik umzugehen und neue Lösungen für den Angriff zu finden. Wobei? Auch die Abwehr gilt es weiter zu stabilisieren und im Spielaufbau zu verbessern. Denn lange Bälle sollen nicht zu den Prinzipien des Stuttgarter Spiels zählen. Wenngleich sich Hoeneß als Pragmatiker bezeichnet, nicht als Dogmatiker. Er wählt die spielerischen Mittel, die er für erfolgversprechend hält.