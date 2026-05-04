VfB Stuttgart: Wird die Stuttgarter Jokerqualität im Saisonfinale zum Faktor?

Stuttgarts Angreifer, allen voran Tiago Tomas, gehören zu den gefährlichsten Jokern der Liga. Im Saisonfinale könnte die Stuttgarter Qualität nun zum Zünglein an der Waage avancieren.
Tiago Tomas ist der Mann für die späten, wichtigen Tore. Das stellt der Portugiese mittlerweile sogar im Training unter Beweis. So wie beim sogenannten Spielersatztraining am Morgen nach dem 3:3 in Sinsheim. Das Training war beendet, zwischen den Teams mit den blauen und den gelben Leibchen stand es unentschieden. Ein Elfmeterschießen musste die Entscheidung bringen. Den letzten und entscheidenden Strafstoß legte sich Tomas hin, versenkte ihn souverän gegen Stefan Drljaca. Der Rest war Jubel im Team blau.