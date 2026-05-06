VfB Stuttgart: Wie der Hype um Vintage-Trikots in Stuttgart angekommen ist

Vintage-Trikots liegen im Trend. Wer etwas auf sich hält, hat mindestens ein gutes Stück im Schrank. Auch die VfB-Fans. Für die gibt es nun zwei neue Anlaufstellen.
Wer aufmerksam durch die Straßen läuft, in und an Schulen genau hinschaut und auch in Clubs und Bars das Publikum genauer in Augenschein nimmt, dem muss in letzter Zeit aufgefallen sein, dass modebewusste Personen immer mehr zum Fußballtrikot greifen. Was früher allenfalls zum Sport und im Stadion getragen wurde, ist in der Alltagsmode angekommen. Doch es sind längst nicht mehr die aktuellen Trikots mit den großen Namen wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, die ziehen. Sondern oft ältere, wertigere Teile.