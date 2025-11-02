VfB Stuttgart bei RB Leipzig: Die Niederlage kann eine Chance sein

Der VfB verliert das Spitzenspiel im Leipzig. Am Ende entscheiden Kleinigkeiten, meint unser Reporter Philipp Maisel. Was der VfB nun mitnehmen kann.
Der VfB Stuttgart verliert das Spitzenspiel in der Messestadt Leipzig am Ende klar mit 1:3, doch so deutlich wie das Ergebnis sich liest, war die Begegnung lange nicht. Im Gegenteil. Es wurde die bereits im Vorfeld so verortete Partie auf Augenhöhe, in der Kleinigkeiten entschieden. Die Stuttgarter machten die entscheidenden Fehler, RBL nutzte die Geschenke eiskalt.