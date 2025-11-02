VfB Stuttgart bei RB Leipzig: Die Niederlage kann eine Chance sein

Der VfB verliert das Spitzenspiel im Leipzig. Am Ende entscheiden Kleinigkeiten, meint unser Reporter Philipp Maisel. Was der VfB nun mitnehmen kann.

Der VfB Stuttgart verliert das Spitzenspiel in der Messestadt Leipzig am Ende klar mit 1:3, doch so deutlich wie das Ergebnis sich liest, war die Begegnung lange nicht. Im Gegenteil. Es wurde die bereits im Vorfeld so verortete Partie auf Augenhöhe, in der Kleinigkeiten entschieden. Die Stuttgarter machten die entscheidenden Fehler, RBL nutzte die Geschenke eiskalt.

Im VfB-Lager sah man ein Spiel, „das uns nach vorne blicken lässt“(Sportvorstand Fabian Wohlgemuth). Trainer Sebastian Hoeneß wähnte seine Mannschaft „auf Augenhöhe“ und hatte damit sicher nicht Unrecht.

Und genau hier liegt die Chance, die mit der Niederlage einhergeht. Denn nicht viele sprachen dem VfB im Vorfeld genau das ab - auf Augenhöhe mit einem Spitzenteam sein zu können. Schließlich habe man ja in der Liga bisher nur gegen Mannschaften aus dem unteren und hinteren Bereich gespielt, weswegen die Siege und die Tabellensituation nicht das wert seien, was man schwarz auf weiß ablesen konnte.

Doch trotz Niederlage darf am attestieren, der VfB kann auf diesem Niveau nicht nur mithalten, sondern teilweise mehr als nur das. Daraus lässt sich genau das Selbstvertrauen ziehen, dass es nun braucht, um die nächsten Aufgaben zu bewältigen und positiv zu gestalten.