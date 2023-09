20 Das neue Heimtrikot des VfB Stuttgart. In unserer Bildergalerie werfen wir einen Blick auf die Trikots der 18 Bundesligisten. Foto: Baumann

Zum Ende der vergangene Saison waren VfB-Trikots fast überall ausverkauft, nun stellt sich das Problem aufs Neue. Der Grund ist aber ein anderer.











Link kopiert



Rund vier Wochen nach Saisonstart schauen die Fans des VfB Stuttgart schon wieder in die Röhre. Zumindest all jene, die gewillt sind, sich eines der neuen Trikots zuzulegen. Sowohl Online- als auch stationäre Fanshops melden in den meisten Größen: Ausverkauft!