VfB Stuttgart: Warten auf neues Trikot hat bald ein Ende

In einer Woche steigt der VfB Stuttgart bereits wieder in das Training ein, die Vorbereitung beginnt. Die Fans warten sehnsüchtig auf die neuen Trikots. Lange müssen sie sich nicht mehr gedulden.

Eigentlich wäre der 26. Juli der perfekte Zeitpunkt gewesen. Zeugwart und lebende Vereinslegende Michael „Meuschi“ Meusch feierte seinen 62. Geburtstag – und wem, wenn nicht ihm, dem Herr über all die Ausrüstung und Kleidung des Vizemeisters VfB Stuttgart, hätte die Ehre gebührt, die neuen Trikots vorzustellen? Doch es kam nicht so. Noch immer warten viele Anhänger sehnsüchtig auf die Vorstellung des VfB-Trikots für die Saison 2024/25.

Während andere Bundesligisten schon in den letzten Liga-Auftritten im Mai in den neuen Dressen antraten und die Polyester-Hemdchen längst in den Shops verfügbar machen, ist beim VfB bisher noch nichts passiert. Doch nun neigt sich die Wartezeit dem Ende zu. In der kommenden Woche nimmt der Club die Vorbereitung auf (4. Juli), zuvor soll das Trikot vorgestellt werden. Bereits am Dienstag wird das neue Trikot präsentiert werden – und dann auch gleich im Shop verfügbar sein. Beim ersten Aufgalopp in Hollenbach (17. Juli, 15 Uhr) soll es dann erstmals eingesetzt werden. Es wird, Überraschung, vornehmlich in weiß gehalten sein und einen roten Brustring haben. Auf dem weiterhin das Logo von Winamax prangen wird.

Dazu wird es wie immer ein Auswärts- und ein Ausweich-Trikot geben. Die Farbkombinationen und Musterungen? Absolute Geheimsache. Nichts soll nach außen dringen. Fest steht zudem, dass es seitens der Deutschen Fußball-Liga (DFL) weiterhin die Möglichkeit gibt, dass jeder Club zweimal pro Saison in einem Sondertrikot auflaufen kann, der VfB will davon auch Gebrauch machen. Sind also schon einmal fünf Trikots, auf die sich die Fans freuen können. Fest steht nach Informationen unserer Redaktion auch, dass es ein spezielles Champions-League-Trikot geben wird. Wie das aussehen wird? Absolute Geheimsache.