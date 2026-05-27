VfB Stuttgart: Von Kempf bis Endo – diese Ex-VfB-Profis warten in der Königsklasse

7 Marc-Oliver Kempf (links) hat sich mit Como 1907 überraschend für die Champions League qualifiziert. Dort steht auch Wataru Endo mit dem FC Liverpool. Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto/IMAGO/Pro Sports Images

Der VfB Stuttgart kennt schon viele mögliche Gegner für die Champions League. Dabei könnte es zum Wiedersehen mit alten Bekannten kommen.











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Nach den letzten Spieltagen der abgelaufenen Spielzeit steht auch das Teilnehmerfeld der kommenden Champions League-Saison fest – zumindest zu großen Teilen. So haben sich neben dem VfB Stuttgart bereits 28 weitere Mannschaften sicher für die Königsklasse qualifiziert. Da länderinterne Duelle in der Ligaphase ausgeschlossen sind, kommen 25 davon als Gegner des VfB infrage. Die restlichen sieben Tickets werden bis zum 26. August in einer gesonderten Qualifikationsrunde vergeben.