VfB Stuttgart: Vier Wege für den VfB in die Champions League

Sogar Platz sechs in der Bundesliga kann reichen: Welche Möglichkeiten die Stuttgarter haben, sich einen Startplatz in der Königsklasse 2026/27 zu sichern.
Deniz Undav ist zuletzt nach vorne geprescht. Ohne jeden Interpretationsspielraum. „Ich bin jetzt der Erste, der es sagt“, hatte der Stürmer des VfB Stuttgart jüngst am Rand des jährlichen Termins in der Vesperkirche betont: „Die Champions League ist das Ziel.“ Das hat der Bundesligist aus Bad Cannstatt auch in der eigenen Hand: Stand jetzt wäre man als Tabellenvierter sicher im wichtigsten europäischen Wettbewerb dabei, neun Spieltage stehen noch aus. Aber: Auch wenn der VfB in der Liga zurückfallen sollte, bedeutet das nicht das Ende aller Chancen. Insgesamt vier verschiedene Wege führen für die Stuttgarter in die Königsklasse. Ein Überblick.