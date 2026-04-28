VfB Stuttgart: VfB-Talent Catovic zieht es weg – der Poker wird zum Politikum

An seinem Potenzial zweifelt niemand. Dennoch sucht der junge Mittelfeldspieler einen neuen Club. Wir erklären die Hintergründe.
Der Pass in die Tiefe kommt präzise. Aus der eigenen Spielhälfte heraus, mit der nötigen Schärfe nach einer eleganten Ballmitnahme – und dem Mitspieler Abdenego Nankishi eröffnet sich eine große Torchance. Gespielt hat die Kugel Mirza Catovic, noch 18 Jahre alt und eines der größten Fußballtalente in Reihen des VfB Stuttgart. Dem Mittelfeldspieler wird eine beachtliche Bundesligakarriere zugetraut. Noch kommt er aber auf keine Erstligaminute – und Catovic ist der gleiche Akteur, der in der Nachspielzeit gegen den TSV Havelse im eigenen Strafraum nicht sauber klärt. Anschließend kassiert der VfB II in der dritten Liga noch das 2:3.