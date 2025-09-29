VfB Stuttgart: Die besten Bilder vom VfB-Abend auf dem Cannstatter Wasen

Die Krüge hoch! Am Montagabend feierten die Stars des VfB Stuttgart mit ihren Fans auf dem Cannstatter Wasen. Wir präsentieren die besten Bilder.
Jetzt heißt es auch für die Profis des VfB Stuttgart: O’zapft isch! Am Montagabend gab sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß im Zelt von Sponsor Hofbräu die Ehre. Freilich ohne zu tief oder überhaupt in den mit Bier gefüllten Liter-Krug zu blicken. Schließlich stehen für die Profis sportlich bedeutende Wochen an. Gerade erst mit einem 2:1-Sieg im Gepäck aus Köln zurückgekehrt, geht es gleich weiter in die Schweiz. Am Donnerstag (21 Uhr) steht das Europa-League-Spiel beim FC Basel an.