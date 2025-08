0:7 gegen RB Leipzig, 1:2 gegen die Queens Park Rangers, 1:2 gegen al-Nasr mit Cristiano Ronaldo – für den FC Toulouse lief es in den vergangenen Testspielen nicht gerade optimal. Wird es nun, am Samstagnachmittag (15 Uhr) besser? Wenn es nach dem VfB Stuttgart geht, nicht!

In Heimstellen nahe München bestreiten die Stuttgarter auf dem Heimweg aus dem Trainingslager das nächste Testspiel gegen den französischen Erstligisten (Platz 10 in der abgelaufenen Saison). Hinter der Mannschaft liegen einige anstrengende Tage am Tegernsee, in denen viele konditionelle und spieltaktische Grundlagen gelegt worden sind.

Nun also der Test gegen den FC Toulouse – den unser MeinVfB-Team vor Oret verfolgt. Aber nicht nur das: Wir halten euch über Spielverlauf und SPielstand auf dem Laufenden.

Hier geht’s zum Liveticker:

Gespielt wird übrigens dreimal 45 Minuten, so dass möglichst viele Spiele eine Menge Minuten sammeln können. Für den VfB ist es das vorletzte Testspiel vor dem Supercup am 16. August gegen den FC Bayern. Am 9. August steht noch die Generalprobe gegen den FC Bologna an.

In die neue Saison der Fußball-Bundesliga startet den die Stuttgarter dann am 23. August mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin. Eine Woche später steigt das erste Heimspiel der Saison gegen Borussia Mönchengladbach.