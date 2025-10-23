VfB Stuttgart: Vertraut Sebastian Hoeneß der zuletzt erfolgreichen Elf?

12 Sebastian Hoeneß hat sich für eine Startelf entschieden und wie diese aussieht, sehen Sie in der Bilderstrecke. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Der VfB Stuttgart tritt mit mächtig Rückenwind bei Fenerbahce Istanbul an. Lässt der Trainer seine am Wochenende erfolgreiche Elf erneut ran?











Link kopiert



Domenico Tedesco zeigte sich tief beeindruckt. Der ehemalige Jugendtrainer des VfB Stuttgart, nun in Diensten des Fenerbahce Spor Külübü, äußerte sich vor der Partie gegen seinen alten Club entsprechend (Donnerstag, 18.45 Uhr, Liveticker). „Man sieht“, sagte er, „was ein Trainer bewirken kann, wenn er zwei, drei Jahre in Ruhe arbeiten kann. Ein Zustand, mit dem es in Istanbul bekanntlich nicht weit her ist. Denn schon nach nur einer Partie der bislang keine vier Monate alten Amtsperiode Tedescos gab es Diskussionen um ihn.