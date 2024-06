Was lange währt, wird nun endlich Gewissheit: Fabian Wohlgemuth schlüpft aus der Rolle des Sportdirektors in die des Sportvorstandes beim VfB Stuttgart.

Es hat sich einige Zeit hingezogen, seit Mittwoch nun steht aber fest: Fabian Wohlgemuth bekleidet künftig die Rolle des Sportvorstandes beim VfB Stuttgart. Der 45-jährige bisherige Sportdirektor unterschrieb einen neuen Vertrag zu erhöhten Bezügen bis 2027. Der Aufsichtsrat gab grünes Licht für die Beförderung des Berliners, der seit Dezember 2022 für den Fußball-Bundesligisten arbeitet.

Was sich für Wohlgemuth ändert

Mit der Beförderung verbunden ist ein neues Aufgabengebiet. Wohlgemuth soll sich künftig um das Große und Ganze im sportlichen Bereich des VfB kümmern und nicht mehr nur für die Kaderzusammenstellung der Profimannschaft zuständig sein. Sein Arbeitsbereich umfasst in Zukunft also etwa auch den Frauenfußball und den Nachwuchsbereich. An seiner Seite soll der langjährige VfB-Profi Christian Gentner künftig stärker in die Kaderplanung eingebunden werden.

Bislang fungierte der Vorstandschef Alexander Wehrle auch als Sportvorstand. Er hatte sich für Wohlgemuth stets stark gemacht, der Aufsichtsrat prüfte jedoch auch Alternativen. Kam nun aber ebenfalls zu dem Schluss, dass Wohlgemuth die beste Lösung für den VfB sei.