VfB Stuttgart: Vagnoman zur WM? Nagelsmann öffnet die Türe

Der Stuttgarter Rechtsverteidiger steht im Fokus des Bundestrainers. Ein Blick auf den Konkurrenzkampf auf der Position – und Vagnomans Verletzungspause zur Unzeit.
Das erste und einzige A-Länderspiel von Josha Vagnoman liegt mittlerweile drei Jahre zurück. Im März 2023 wurde der Rechtsverteidiger des VfB Stuttgart vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick im Testspiel gegen Belgien (2:3) kurz vor Schluss eingewechselt. Danach kam kein weiterer Einsatz dazu – teils auch, weil Vagnoman wegen Problemen am Mittelfuß nicht in den Rhythmus fand.