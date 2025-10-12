VfB Stuttgart: „Unglaubliches Gefühl“ – Jaquez und die Schweiz dicht vor nächstem Schritt

Der VfB-Verteidiger debütiert für die A-Nationalmannschaft der Schweiz und könnte schon an diesem Montag die Qualifikation für die WM-Endrunde perfekt machen.
Es waren rund 20 Minuten, die Luca Jaquez so schnell nicht vergessen wird. In der Schlussphase des WM-Qualifikationsspieles gegen Schweden gab der Verteidiger des VfB Stuttgart sein Debüt für die Schweizer A-Nationalmannschaft, als er in der 74. Minute für den Mainzer Silvan Widmer ins Spiel kam. Sportlich erfolgreich verlief der Abend obendrein, die Eidgenossen mit Ex-VfB-Profi Murat Yakin auf der Trainerbank gewannen im schwedischen Solna vor 50.000 Zuschauern mit 2:0.