Video des VfB geht viral: Undav am fremden Smartphone – Grüße an die Eltern gehen raus

Stuttgarts Starstürmer Deniz Undav hat am Rande der Partie in Mönchengladbach nicht seinen Unmut kundgetan, sondern auch für eine viral gehende Szene gesorgt.
Deniz Undav war in aller Munde nach der Partie des VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach. Denn er hatte nicht nur getroffen und sein Scoring aus der Vorsaison damit egalisiert – in 24 statt 38 Einsätzen. Er hatte auch seinen Unmut über so manche Boulevard-Schlagzeile aus den vergangenen Tagen kundgetan, die dem Stürmer nicht gepasst hatte.